Pocher-Scheidung ist "selbstverständlich"

Der Comedian möchte keinen Tag länger mit Amira verheiratet bleiben

Seit Anfang September vergeht kaum ein Tag, an dem das Ehe-Aus der Pochers nicht Thema in den Medien ist. Sowohl Amira, als auch Oliver gehen bereits beruflich getrennte Wege. Sie ist gerade dabei das Haus auszuräumen und er versucht seinen Schmerz in der Arbeit zu ertränken. Im Interview mit RTL verriet er jetzt, wie er zum Thema Scheidung steht.

Oliver Pocher: "Emotionaler Tiefpunkt ist für mich durchschritten"

Darauf angesprochen, wie es ihm zurzeit gehe, sagt Olli: "Es gibt schon bessere Tage sicherlich." Doch der "emotionale Tiefpunkt" sei für ihn "durchschritten". Vor allem Amiras größer werdende Bekanntheit habe zum Ehe-Aus beigetragen: "Ich bin ja immer dafür, dass wenn jemand was kann, dass er es auch zeigen sollte." Olli fügte ernst hinzu: "Dass das bei Amira dann gewisse Veränderungen gibt, das ist ja von Außen eindeutig zu sehen." Zum Thema Scheidung hat er ganz klare Worte: "Selbstverständlich! Worauf soll ich warten? Von meiner Seite gibt es zwei Punkte, die können wir schnell klären und dann ist halt gut."

Er sei an einer schnellen und einvernehmlichen Lösung interessiert, versichert der Comedian.