Lugner: Zebras neuer Busen führte zu Liebes-Aus

Richard ''Mörtel'' Lugner und sein ''Zebra'' Karin Karrer sind kein Paar mehr.

Wien. Zwischen Richard Lugner und Karin Karrer ist es aus! Im Gespräch mit oe24 erklärt der 87-Jährige: "Zebra hat einen neuen Busen und aus Erfahrung von Dr. Worseg (Anm. d. Red.: Top-Schönheitschirurg in Wien) bringt das eine Neuorientierung. Sie schlichtet bei der Justiz Streits und da entscheidet sie alleine. Sie will nicht fremdbestimmt sein. Ich bekomme viele Einladungen oder besuche Premieren, etc. und ich habe das meist selbst entschieden. Das störte sie."

Lugner nach Sturz-Drama im August: "Hab praktisch niemanden"

Erst im Jänner dieses Jahres präsentierte "Mörtel" stolz seine neue Freundin "Zebra". Im Juli ließ der Society-Löwe jedoch bereits anklingen, dass es nicht sonderlich gut laufen würde: er würde seine Liebste aufgrund der Quarantäne zwar vermissen, erklärte daraufhin jedoch im Gespräch mit ÖSTERREICH: "Wissen Sie, wir haben halt zu wenig Zeit füreinander. Es läuft nicht so richtig, wir müssten uns erst besser kennenlernen und das intensivieren."

>>> Lesen Sie weiter: Lugner: Liebeskrise mit ''Zebra''

Als der 87-Jährige im August nach einem Sturz im Krankenhaus landete, antwortete er auf die Frage, ob denn jemand bei ihm war, als der Sturz passierte, mit den Worten: "Nein, ich habe praktisch niemanden. Zebra will ja auch nicht so recht. Meine Tochter besucht mich zwar immer, aber Frau habe ich keine an meiner Seite."

>>> Lesen Sie weiter: Lugner nach Sturz-Drama: ''Hab praktisch niemanden''

© APA/BARBARA GINDL

Nähere Informationen folgen....