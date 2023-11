Amira packt aus: SO lang sind Pochers wirklich getrennt

Amira Pocher gibt Antwort auf das Rätsel, seit wann sie und Olli schon getrennt sind.

Während Oliver Pocher fast jeden Tag gegen seine Ex Amira, sehr direkt oder auch mal indirekt, schießt, hat sie sich bislang eher zurück gehalten.

Podcasts

Beide Pochers haben einen Podcast - nachdem sie dem nicht mehr gemeinsam machen, sprang Sandy Meyer-Wölden ein, quasselt jetzt mit Olli und Amiras Bruder Hima quatscht mit Amira.

Schon bereit?

Schon in der ersten Folge gab Amira Einblick in die Trennungslage , äußerte sich zu einigen Punkten. Dafür wurde sie fast durchgehend gefeiert - sie schimpfte in ihrem Statement nicht gegen ihren Ex. Nun sprach sie in Folge zwei von "Liebes Leben" deutlicher über die Ex-Beziehung. Amira habe sich gewundert, dass viele meinten, sie sei schnell bereit für eine neue Liebe und meint: "Und da hab ich mal so überlegt, wie die Außenwahrnehmung denn dann sein muss."

Bin schon länger getrennt

Sie kam zu dem Schluss, dass die Öffentlichkeit ja erst seit August vom Liebes-Aus wisse. Hinter den Kulissen aber schon länger alles aus war: "Gefühlt bin ich ja schon ein Jahr getrennt. Gefühlstechnisch bist du dann schon viel weiter." Sie sei oft Abends alleine gewesen - eine Herausforderung mit zwei kleinen Kindern, die schlechte Schläfer waren: "Ich hab da allein gestanden."

Amira verarbeitet die Trennung künstlerisch, Olli komödiantisch

Zukünftig möchte sie nicht mehr über Olli sprechen.