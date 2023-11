Oliver Pocher: Outet er Biyon hier als Ex-Koks-Junkie?

In diesem Video von Oliver Pocher geht es heftig zu.

Einmal geht's noch - oder vielleicht noch hundert Mal? Oliver Pocher hat mal wieder eine "Bildschirmkontrolle" auf Instagram veröffentlicht. Das Format verwendete er um Influencer und Promis einem Check zu unterziehen - was sie denn so auf ihren sozialen Kanälen verzapfen.

Nun ist er zurück und hat sich den "Glücksgurus" angenommen. Zuerst schaut sich der Comedian zahlreiche von diesen Individuen an. Zugegebenermaßen ist das sehr lustig, was er da so zeigt. Und dann? Macht Pocher sich einmal mehr über Biyon Kattilathu lustig.

Heftige Vorwürfe

Gegen Ende des sehr langen Videos wird es sogar ziemlich heftig. Denn Pocher hat für seinen Clip ein Video geschnitten, in dem er das Leben und Schaffen von Biyon zeigt. Jedenfalls auf Pocher-Style. Bald geht es los mit heftigen Anschuldigungen, die natürlich frei erfunden sind.

Fake-Video

So ist Biyons Vater kein Bollywood-Star, er hat kein Kokain-Problem und war auch nie in eine ältere Missionarin verliebt. Ganz am Ende - hat Pocher doch Angst vor einer Klage? - klärt der Comedian auf: Es handle sich um einen Clip der SAT1-Comedyfalle, wo sie ihn ein bisschen reinlegen wollten...

Olli endet mit dem Ausblick, dass er noch viel über Biyon zu erzählen hat...