Experte warnt vor neuer Corona-Explosion in Österreich

Die Corona-Zahlen in Österreich könnten bereits wieder exponentiell steigen.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag eine Öffnung der Gastronomie noch im März nicht ausgeschlossen, diese aber auch nicht zugesagt. Sie sei abhängig vom Infektionsgeschehen. Zuvor hatte die Regierung erst am Dienstag weitere Lockerungsschritte für frühestens "rund um Ostern" in Aussicht gestellt. Die Wirtschaftskammer hatte seither aber intensiv auf frühere Lockerungen trotz der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen gedrängt. Ostersonntag ist heuer der 4. April.

"Sehr instabiler Zustand"

Vor einer weiteren Lockerung warnt nun der Statistiker Erich Neuwirth. In der ZiB Nacht warnt der Experte sogar vor einer neuen Corona-Explosion in Österreich. „Ich halte das für ein sehr riskantes Spiel. Zuletzt waren die Zahlen konstant, seit rund einer Woche steigen sie aber wieder an. Das könnte im schlimmsten Fall sogar der Beginn einer neuen exponentiellen Phase sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr instabiler Zustand“, so Neuwirth.

Es sei „durchaus denkbar“, dass man auf einen vierten Lockdown zusteuere, so der Statistiker weiter. „Mit den Mutationen besteht derzeit eine riesige Unsicherheit“, viele Rechenmodelle würden derzeit von einem exponentiellen Wachstum ausgehen.

Neuwirth verweist aber auch darauf, dass die Datenlage derzeit noch nicht eindeutig sei. Unklar sei etwa, ob das Wachstum auf die Mutationen oder auf die höhere Testrate zurückzuführen sei. Der Experte rät jedenfalls dazu, mit Öffnungen „wesentlich vorsichtiger“ zu sein.

Reproduktionszahl in Österreich über kritischer Eins