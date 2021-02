So will Gastro wieder öffnen

Die Gastrobranche fordert eine frühere Öffnung als nach Ostern.

In die Diskussion um die Gastro-Öffnungen kommt Bewegung: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat für heute Früh einen Gipfel im Kanzleramt einberufen.



Um 9.45 Uhr wird der Kanzler gemeinsam mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (sie ist in Quarantäne und wird per Video-Call zugeschaltet) und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer mit Branchen-Vertretern konferieren.



Wer mit dabei ist und welche Schritte konkret besprochen werden, lesen Sie hier als oe24plus-Abonnent.