Testpflicht für Gastro kommt

Bei einem Gastro-Gipfel im Kanzleramt zeigte die Regierung Bewegung.

Die von der Regierung am Montag verkündete Gastro-Sperre bis Ostern wackelt wieder – bei einem Gastro-Gipfel im Kanzleramt machten Sebastian Kurz sowie die per Skype zugeschaltete Tourismusministerin Elisabeth Köstinger der Branche wieder Hoffnung.



Endgültige Entscheidung am 1. März



Am 1. März werde beraten, ob es – unter Berücksichtigung der Infektionszahlen – nicht doch schon im März zu Teilöffnungen kommen könne, Lesen Sie HIER bei Oe24Plus weiter!