ORF-Star Eva Pölzl zeigt sich mit neuem Freund

2017 trennten sich "Guten Morgen Österreich"-Moderatorin Eva Pölzl und ihr Ex-Mann Pius Strobl, jetzt schwelgt sie wieder in neuem Liebes-Glück

Lange ist es her, dass man die "Guten Morgen Österreich"-Moderatorin an der Seite eines Mannes strahlen sah. 2017 trennten sich die fesche Oberösterreicherin und Pius Strobl "nach 10 besonderen, aufregenden und schönen gemeinsamen Jahren."

Eva Pölzl mit ihrem neuen Freund Alfred © Viennapress ×

Beim Werzers Opening am Wörthersee tanzte der ORF-Star am Wochenende in neuer Begleitung an und stellte ihn als ihren Freund vor. Oe24 weiß: Er heißt Alfred und ist Unternehmer. Neben den beiden Frischverliebten waren auch zahlreiche weitere VIPs wie Moderator Alfons Haider, Star-Astrologin Gerda Rogers, Autor Clemens Trischler, Sängerin Iva Schell, Jazz Gitti, Regisseur Otto Retzer und viele weitere vor Ort. Ski-Legende Fritz Strobl erhielt den Werzers Award.