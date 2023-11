Im Podcast mit ihrem Bruder Hima macht die Moderatorin eine deutliche Ansage.

Erst kürzlich sagte Amira Pocher , sie habe abgenommen. Immer wieder teilt sie mit ihren Followern auf Instagram künstlerische Tätigkeiten: Klavierspiel, Zeichnungen tränender Augen,. die sie angefertigt hat.

Amira scheint mit der Trennung von Noch-Ehemann ganz anders umzugehen, als er. Er haut Sprüche raus, macht sich lustig über sie, versucht das Geschehene komödiantisch zu verarbeiten.

Deutlich

Nun macht Amira in Folge drei ihres Podcasts "Liebes Leben ", den sie mit ihrem Bruder Hima hat, eine deutliche Ansage, als der fragt: "Warum lädst du nicht mal Freunde ein?" Sie entgegnet umgehend: "Wenn du so ein Leben hast, so viel Action, dann bist du einfach froh gerade mit niemandem reden zu müssen, die Stille zu genießen." Und weiter meint sie: "Ich bin einfach froh wenn mich keiner... oah, da krieg ich schon Aggressionen, wenn mich irgendjemand anruft. Da werde ich schon sauer. Lasst mich einfach in Ruhe."

Amira Pocher und ihr Bruder Hima. © Getty Images ×

"Muss aufpassen"

Aber, das Handy klingle den ganzen Tag, Amira bekommt auch viele Artikel geschickt, Fragen gestellt. obwohl sie jobmäßig gerade viel um die Ohren habe: "Parallel dieser Terror. (...) Lasst mich in Ruhe! Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht hören." Auch ihr Magen habe gelitten in letzter Zeit, sie sei total übersäuert, konnte in der Nacht nicht schlafen. Trotzdem müsse sie aufpassen, sich nicht ganz zurückzuziehen, sie sagt im Podcast, dass sie kein soziales Umfeld mehr habe.

Appell an Fans

Fans geben ihr Kraft in dieser Zeit, Amira meint: "Wenn ihr mich auf der Straße seht, umarmt mich einfach!"

Ständiges fröhlich sein ist gerade nichts für Amira