Schlagerstar Tina Rainford ist tot

Die Schlagerszene trägt Trauer: Tina Rainford ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Ein Urgestein des deutschen Schlagers ist tot: Tina Rainford starb am Freitag im Alter von 77 Jahren, bestätigte ihr Ehemann gegenüber SWR4. Rainford hieß mit bürgerlichem Namen Christa Zalewski und wurde Mitte der 70er Jahre mit ihrem Hit "Silver Bird" bekannt und berühmt.

Durchbruch in den USA

Das Lied wurde 1976 von ihrem Jugendfreund Drafi Deutscher ("Marmor, Stein und Eisen bricht") produziert. Rainford sang neben einer deutschen auch eine englische Version ein, die die Top 20 der US-amerikanischen Country- und Western-Charts erreichte. Der Song wurde millionenfach verkauft.

So schaffte Tina Rainford auch den Sprung in die USA, wo sie mit den dortigen Stars des Genres auftrat. Zunächst tat sie das noch unter dem Pseudonym Peggy Peters, Ende der 60er Jahre stand sie dann an der Seite ihres späteren Ehemanns Peter Rainford erstmals als Tina auf der Bühne.

Letzte Jahre auf Mallorca

Nach ihren großen Erfolgen zog sich der Schlagerstar in den 80ern von der zurück, nur um zehn Jahre später ein Comeback zu feiern. 2016 erschien ihr letztes Album. Bis zu ihrem Tod lebte Rainford mit ihrem zweiten Ehemann, dem Künstler Ralph Hedley, auf Mallorca.