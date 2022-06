Neue Luxus-Bleibe für Beckers Ex-Frau Lily

Boris Becker sitzt seine Gefängnisstrafe ab. Seine Ex bezieht ein neues Haus.

Zeit. Während für Tennis-Legende Boris Becker (54) im Gefängnis die Zeit stillsteht, dreht sich die Welt draußen weiter. Seine Ex-Frau Lilly (45) gönnte sich jetzt eine neue Traumvilla. Gemeinsam mit Sohn Amadeus (12) zog sie von Wimbledon in den Londoner Vorort Wallington. Die neue Bleibe ist ein wahrer Traum: Auf zwei Stockwerken verteilen sich sechs Schlafzimmer und drei Bäder. Im riesigen Garten ist viel Platz für Amadeus und seine Spielgefährten. Denn Amadeus ist das Wichtigste in ihrem Leben. Sie in der Daily Mail: „Meine Aufgabe ist es, meinen Sohn zu beschützen. Das ist alles. Ich bin jetzt eine alleinerziehende Mutter.“ Für Amadeus zieht Lilly ­sogar um.

© North News ×

© North News ×



Lilly zahlt 4.000 Euro Miete im Monat



Unterhalt. Der große Vorteil an ihrem Umzug: Das neue Traumhaus ist gar günstiger als das alte. Mit 4.000 Euro Miete im Monat ist es wesentlich billiger. Der Umzug hat natürlich auch den Hintergrund, dass Boris Becker seit Antritt seiner Haftstrafe auch keinen Unterhalt mehr zahlen soll. Auch Becker durfte umziehen. Er war zeitweise gar im Horror-Gefängnis Wandsworth untergebracht. Lilly zeigte sich stets betroffen von Boris’ Schicksal. Durch den gemeinsamen Sohn bleiben die beiden immer eng verbunden.