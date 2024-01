Porno-Aufregung um das "Traumschiff"

Silbereisen hatte in der Neujahrsfolge zum ersten Mal Sex Im TV

Es war eine absolute Premiere. In der Neujahrsfolge des ZDF-"Traumschiff" hatte Florian Silbereisen (42) als Kapitän Max Parger erstmals Sex. Dies blieb sogar seinen Vorgängern verwehrt. Für den Schlager-Star eine völlig neue schauspielerische Herausforderung.

Max Parger und Veronika verlieben sich © ZDF/ORF ×

User über "Traumschiff": "Wie deutscher Softporno aus den Siebzigern"

Aber wie finden die Fans die Sexszene auf dem Kreuzfahrtschiff? Auf X finden sich bereits zahlreiche Kommentare zu Silbereisens Liebesspiel. "Endlich mal Erotik in dieser Sendung", schreibt ein erfreuter User. Ein anderer meint: "Eine alte Tradition sagt ja, das Jahr wird so wie die Neujahrsfolge vom 'Traumschiff'. Unangenehm, aber erotisch also." Einigen gefiel die erotische Folge nicht ganz so gut: "Irgendwie hat das 'Traumschiff' heute Anklänge an die deutschen Softpornos aus den Siebzigern…"

Pochers mit ironischem Gastauftritt

In der Neujahrsfolge hatten auch Amira und Oliver Pocher einen Gastauftritt. Ironisch: Pochers Serien-Frau Veronika ist es, in die sich Silbereisen verliebt.