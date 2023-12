Silbereisen: Endlich Sex auf dem "Traumschiff"

In der Neujahrsfolge des TV-Klassikers geht es ans Eingemachte.

Schlager-Star Florian Silbereisen (42) ist seit 2019 in der Rolle als Kapitän Max Parger auf dem ZDF-"Traumschiff" zu sehen. Jetzt musste er erstmals eine besonders pikante Szene drehen.

In der Neujahrsfolge, die das ZDF und der ORF (20.15 Uhr, ORF 2) am 1. Jänner ausstrahlen, soll es auch für Kapitän Max Parger endlich romantisch werden. Er kommt einer Frau an Bord ganz besonders nahe und verliebt sich in sie.

Spoiler-Alert: Wer noch nicht wissen will, wie die Neujahrsfolge weitergeht, liest jetzt bitte nicht weiter.



Die Story: Für die Reise nach Nusantara bringt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) zur Überraschung seiner Crew einen speziellen Gast mit an Bord: Veronika Bruckner (Wanda Perdelwitz) – seine Herzensdame. Während seines letzten Landurlaubs hat Max Veronika kennengelernt und für ihn ist sie mehr als nur eine Urlaubsbekanntschaft. In Nusantara öffnet Max sein Herz und macht ihr ein Liebesgeständnis.

"Ich fang’ mit dem Nachtisch an!"

Gleich in Minute sechs der Neujahrsfolge wird es romantisch – der erste innige Kuss. Veronika: "Oh captain, my captain". Max: "Vielleicht kommen wir vom Kurs ab (...) Nur du und ich. Versprochen." Später in der Folge brennt dann die Luft, wenn Kapitän Silbereisen seiner Veronika mit nacktem Oberkörper und weißem Handtuch um die Lenden die Kabinentür öffnet. Er: "Hey" – Sie: "Hey. Hast du Angst vor Einbrechern". – Er: "Nein. Nur nichts an."

Die beiden wollen essen gehen. Max: "Aber du bist zu früh. Ich bin quasi noch nackt." Veronika stößt die Tür auf und geht in sein Zimmer. Er: "Was machst du?" – Sie: "Ich fang' mit dem Nachtisch an."

Die Geschichte der Folge wird noch dramatisch. Comedian Oliver Pocher (45) und Amira (31) kommen in dieser Folge ins Spiel und bringen das Liebesleben des Kapitäns auf einen neuen Kurs.