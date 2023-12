Trennung von Mariah Carey: Jetzt spricht ihr Ex-Freund

Es wurde bereits länger spekuliert, nun ist es offiziell: Die Beziehung von US-Popstar Mariah Carey mit ihrem langjährigen Freund Bryan Tanaka ist vorbei.

"Mit gemischten Gefühlen teile ich dieses persönliche Update zu meiner einvernehmlichen Trennung von Mariah Carey nach sieben außergewöhnlichen gemeinsamen Jahren", schrieb Tanaka am Dienstag bei Instagram.

Der Choreograph betonte außerdem: "Unsere Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, ist beiderseitig. Und während wir auf diesen unterschiedlichen Reisen navigieren, tun wir das mit tiefgreifendem Respekt und überwältigender Dankbarkeit für die unschätzbare Zeit, die wir zusammen hatten. Die Erinnerungen, die wir geschaffen haben und die künstlerische Zusammenarbeit haben sich für immer in mein Herz geprägt."

Außerdem sprach Tanaka seiner nunmehrigen Ex-Freundin und ihren Kindern seine Liebe und Wertschätzung aus: "Ihre Warmherzigkeit und Güte haben mein Leben auf eine Art und Weise bereichert, die ich nicht fassen kann."

Nicht bei Mariahs Weihnachtstour dabei

Spekulationen über ein Beziehungsende mit der "All I Want For Christmas Is You"-Sängerin kamen dabei bereits in den vergangenen Wochen auf, weil Tanaka Carey nicht bei ihrer Weihnachtstour begleitete.

Die 54-Jährige begann 2006 mit Tänzer Tanaka zusammenzuarbeiten. Zehn Jahre später kamen sie zusammen. Die Sängerin äußerte sich zur Trennung bisher nicht. Carey hat zwölf Jahre alte Zwillinge mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon.