Mariah Carey: Liebes-Aus vor Weihnachten

Ausgerechnet die "Queen of Christmas" verbringt das Fest heuer ohne ihren Liebsten

"All I Want For Christmas Is Not You" könnte Mariah Carey (54) heuer singen. Denn ausgerechnet die "Queen of Christmas" verbringt Weihnachten alleine. Sie und ihr 14 Jahre jüngerer Freund Bryan Tanaka haben sich getrennt. Gescheitert sei die Beziehung daran, dass der Altersunterschied doch zu groß sei und Bryan jetzt in das Alter käme, wo er Kinder wolle.

Insider: "Er wollte Familie, sie nicht"

Carey hat bereits die 12-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe, die sie mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon zeugte. Weitere Kinder sind nicht geplant. "Er wollte eine Familie gründen. Das ist aber nicht das, was sie wollte“, erzählt ein Insider gegenüber „Page Six“. Es wurde schon eine Weile über eine Trennung spekuliert. Spätestens als Mariah Carey alleine im Weihnachtsurlaub in Aspen zu sehen war, war es klar. Bisher hat sich aber weder Carey, noch Tanaka zu den Gerüchten geäußert.