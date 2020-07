Auf seinem Instagram-Profil postete der international bekannte Rapper Cro am Mittwochabend ein Video mit großem Spekulationsbedarf. Im besagten Video sieht man, wie der Rapper seine seitjeher als Markenzeichen geltende Maske in der Erde vergräbt. Dazu schrieb er „Rest in Peace“ – also Ruhe in Frieden.





„Nimmt er seine Maske ab oder geht er?“

Neustart oder Karriereende? Das gestern veröffentlichte Video löste nicht nur eine große Welle an Reaktionen aus, sondern lässt auch viel Räum für Spekulationen offen.

Gibt der Rapper auf diesem Wege nun sein Karriereende bekannt oder will er in Zukunft vielleicht ohne seine Maske Musik machen? Was Cro seinen Fan mit diesem Video sagen möchte, ist bisher noch offen.

Die Meinungen in den Kommentaren gehen jedenfalls auseinander. Während ein User beispielsweise mit: „Da kommt was ganz großes !!!!“ kommentiert, schreibt eine weitere Userin: „Eyyy mein Herz zerbricht in 1000 teile !“, unter das geteilte Video.



Fakt ist, mit dieser PR-Aktion hat der Künstler in jedem Fall eine unheimlich große Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Was wohl als nächstes kommt?