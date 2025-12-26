SO reagiert Realtiy-Sternchen Tara auf Bodyshaming-Kommentar

Beim Einpacken der letzten Weihnachtsgeschenke kam es im Instagram-Livestream von Tara Tabitha zu einer Situation, die der Wiener Reality-Star für ein klares Statement nutzte.

Tara Tabitha nahm ihre Fans live auf Instagram mit, als ein Zuseher sie nach ihrem Gewicht fragte. Für die 32-Jährige war sofort klar, dass diese Frage eine Grenze überschritten hatte. Die zuvor entspannte Stimmung kippte, und Tara reagierte mit deutlichen Worten. "Es war nicht nur eine Frage, es war eine sehr dumme Frage, eine übergriffige, eine beleidigende – eine Frage, die bei vielen Menschen sehr viel Unwohlsein hervorrufen würde", sagte die Wienerin im Livestream. Zwar betonte sie, dass sie mittlerweile an einem Punkt sei, an dem sie solche Kommentare persönlich nicht mehr treffen, dennoch machte sie die möglichen Auswirkungen deutlich.

Tara mit neuer Liebe Dennis © Tischler

Klare Worte zu Folgen

Tara erklärte, dass nahezu jede Person durch solche Aussagen verletzt werden könne. "Fast jede Person wäre davon verletzt, würde Komplexe bekommen oder Komplexe würden unterstützt werden. Man würde sich hässlich fühlen. Weihnachten wäre jetzt vielleicht versaut, weil man danach beim Essen vielleicht nicht mehr so zulangen würde."

Tara bei "Kampf der Reality-Stars" © RTLZWEI, Banijay Productions Germany

"Etwas zugenommen"

Zum eigenen Körper fand der Reality-Star klare Worte: "Ich bin eine ganz normale Frau, die gerade ein bisschen zugenommen hat, was nicht schlimm ist und eigentlich nur mich selbst betrifft." Wer damit ein Problem habe, solle einfach wegschauen. Ihre Botschaft fasste sie unmissverständlich zusammen: "Das Gewicht einer Person wird nicht kommentiert."

Tara Tabitha © Instagram

Abschließend richtete sie sich direkt an den Verfasser des Kommentars: "Es ist dumm und eine Frechheit, also reiß dich zusammen und mach's das nächste Mal besser."