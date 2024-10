Nach Richard Lugners Tod: Bambi übernimmt TikTok für die Lugner City

Seit dem Tod von Richard Lugner gab es nur wenig Content mit "persönlichem Touch" - bis jetzt

Er war einfach ein Original. Egal ob persönlich oder in den Sozialen Netzwerken. Richard Lugner wird auch nach seinem Tod unersetzlich bleiben. Das zeigte sich in den letzten Wochen auch auf dem TikTok-Kanal der Lugner City. Gepostet wurde dort weiterhin eifrig, aber es fehlte doch ein wenig die "persönliche Note".

"Bambi" arbeitet in der Information in der Lugner City. Sie kennt ihre neue Chefin schon länger © Nina Bruckner ×

Lugners Bambi wird kreativ

Jetzt hat die Geschäftsführung einen neuen TikTok-Star für die Lugner City gefunden - und die ist keine Unbekannte. Mörtels Ex-Liebe Nina "Bambi" Bruckner wird sich - neben ihrem Job an der Information - vermehrt um den Auftritt der Lugner City in den Sozialen Medien kümmern. Die ersten Videos von Bambi sind bereits online. In Zukunft werden auch weitere Mitarbeiter und Influencer für die Lugner City im Einsatz stehen.

Im Clip bewirbt Bruckner ein Dessous-Geschäft im Einkaufszentrum - in einem anderen wiederum schwärmt sie vom neuen Asia-Markt:

Die Videos sind professionell gestaltet und Bambi - gemeinsam mit dem Social Media Team - macht ihren Job gut.

© Instagram/Nina Bruckner ×

Den Humor eines Richard Lugner gilt es dabei gar nicht nachzuahmen, sondern vielmehr frischen Wind ins Shopping Center zu bringen. "Nina ist eine tolle Mitarbeiterin und wertvoll für das Unternehmen", plaudert ein Insider gegenüber oe24 aus.