4-jähriger zückt Waffe und feuert auf Polizisten

Der Vorfall ereignete sich in einem McDonald's Drive-Through in Utah. Eine Bodycam der Polizei hielt den Moment des Schusses fest.

Auslöser des ganzen war eine Meinungsverschiedenheit in einer McDonalds Filiale in Utah. Ein Angestellter verständigte daraufhin die Polizei. Nach Angaben von Sergeant Melody Cutler, einer Sprecherin der Unified Police Department, hatte Johnson den Drive-Through-Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht und verlangt, dass seine Bestellung korrigiert wird.



Als das Personal ihn aufforderte, sich in einen Wartebereich zu begeben, während sie seine Bestellung korrigierten, riefen sie die Polizei. Als die Polizei eintraf, weigerte sich Johnson, der Aufforderung, das Fahrzeug zu verlassen, nachzukommen, und musste aus dem Auto gezogen werden.



Doch währenddessen schnappte sich der 4-jährige Sohn die Waffe. Sein Vater sagte ihm, er solle schießen, doch als er die Waffe abfeuerte, gelang es einem Beamten, gerade noch zur Seite zu springen.

In einer Pressemitteilung nach dem Vorfall bezeichnete die Sheriffin von Salt Lake County, Rosie Rivera, den Vorfall als "traurigen Tag für die Strafverfolgungsbehörden und unsere Gemeinschaft". "Dass ein Erwachsener es für in Ordnung hält, einen Vierjährigen zu ermutigen, eine Schusswaffe zu ziehen und auf die Polizei zu schießen, zeigt, wie sehr die Kampagne gegen die Polizei außer Kontrolle geraten ist", sagte sie.