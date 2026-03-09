Statt klassischer Suppe: Geniale Bärlauch-Rezepte aus dem Airfryer

Finger weg: Diese 6 Lebensmittel sollten Sie im März auf keinen Fall kaufen!

Der Frühling steht in den Startlöchern und die Lust auf frisches Obst und Gemüse steigt! Doch wer jetzt nicht genau hinsieht, tappt in die Frühlingsfalle. Wir verraten Ihnen, bei welchen sechs Lebensmitteln Sie im März besser noch abwarten sollten!