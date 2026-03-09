Statt klassischer Suppe: Geniale Bärlauch-Rezepte aus dem Airfryer

Es ist endlich wieder so weit: Der Frühling ist da und mit ihm die Bärlauch-Zeit! Der herrlich würzige Duft von wildem Knoblauch weht uns beim Waldspaziergang entgegen und macht sofort Lust auf aromatische Speisen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Saisonliebling blitzschnell im Airfryer zubereiten.
Bärlauch ist ein echtes Multitalent. Als heimisches Lauchgewächs bringt er ein tolles, knoblauchartiges Aroma auf den Teller und schmeckt einfach himmlisch. Doch es muss nicht immer die ewige Bärlauchsuppe sein! Egal ob im Hauptgericht, als knuspriger Snack oder cremiger Dip, im Airfryer lässt sich das grüne Gold kinderleicht und blitzschnell zubereiten. Die Bärlauchsaison ist kurz, also lasst sie uns voll auskosten! Hier sind 4 unwiderstehliche Airfryer-Rezepte, die Sie unbedingt probieren müssen.
Knusprige Airfryer-Kartoffeln mit Bärlauch-Creme
Zutaten
Für die Kartoffeln:
- 800 g Kartoffeln
- 2 TL Öl
- 1 große Prise Salz
Zutaten für die Bärlauch-Creme:
- 1 Dose Kichererbsen (ca. 425 g)
- 150 g Frischkäse
- 2 EL Zitronensaft
- 30 g frischer Bärlauch
- 2 Stiele Minze
- 2 TL Öl
- 0,5 TL Ras el Hanout (alternativ: Curry oder Kreuzkümmel)
- Jeweils 1 Prise Salz & Pfeffer
Zubereitung:
- Kartoffeln waschen (schälen optional) und in mundgerechte Stücke schneiden. In einer Schüssel mit dem Öl und Salz vermengen. Ab damit in die Heißluftfritteuse! Bei 180 °C für 20 - 25 Minuten backen. Zwischendurch 1–2 Mal den Korb gut durchschütteln.
- Die Kichererbsen abseihen und gut abspülen. Zusammen mit Frischkäse, Zitronensaft, Bärlauch, Minze, Öl und Gewürzen in einen Mixer geben und schön cremig pürieren. Abschmecken – fertig!
- Die heißen, knusprigen Kartoffeln auf einer großen Platte anrichten und die Bärlauch-Creme großzügig darüber verteilen.
Das Bärlauch-Zupfbrot
Zutaten
Für das Pesto:
- 75 g Bärlauch
- 100 ml Rapsöl
- 50 g Parmesan
- 50 g Pinienkerne
- 1 Knoblauchzehe
- ½ TL Salz & ¼ TL schwarzer Pfeffer
Für den Teig:
- 400 g Mehl
- 200 ml lauwarmes Wasser
- 30 ml Olivenöl
- 1 Pck. Trockenhefe
- Jeweils 1 Prise Salz & Zucker
Zubereitung:
- Teig kneten: Mehl, Wasser, Öl, Salz, Zucker und Hefe in einer Schüssel zu einem geschmeidigen Teig verkneten. An einem warmen Ort für ca. 2 Stunden gehen lassen.
- Pesto mixen: Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne anrösten. Parmesan und Knoblauchzehe würfeln. Den Bärlauch waschen, gut trocknen (Salatschleuder!) und grob hacken. Alle Zutaten außer dem Bärlauch in einem hohen Gefäß fein pürieren. Dann bei laufendem Pürierstab den Bärlauch langsam untermixen.
- Zupfbrot formen: Den aufgegangenen Teig in tischtennisballgroße Kugeln teilen und plattdrücken. Jeweils 1 TL Pesto daraufgeben und wieder vorsichtig zu Kugeln verschließen.
- Ab in den Airfryer: Den Korb des Airfryers gut einfetten. Die gefüllten Kugeln gleichmäßig hineinsetzen, mit etwas Öl bepinseln und bei 185 °C für 20 - 25 Minuten goldbraun backen.
Herzhaft gefüllte Kartoffel-Bärlauch-Bällchen
Zutaten:
- 600 g Kartoffeln
- 1 Bund Bärlauch (gehackt)
- 40 g Kartoffelstärke
- 60 g Parmesan (gerieben)
- 30 g Bergkäse (am Stück)
- 1 TL Salz
- Etwas Öl zum Bepinseln
Zubereitung:
- Kartoffeln kochen, abkühlen lassen, pellen und zu einem feinen Püree stampfen.
- Den gestampften Kartoffeln den gehackten Bärlauch, Kartoffelstärke, Parmesan und Salz hinzufügen und alles zu einem formbaren Teig kneten.
- Den Bergkäse in 12 gleich große Würfel schneiden. Aus dem Teig 12 Kugeln formen und in die Mitte jeweils einen Käsewürfel drücken. Gut verschließen!
- Die Bällchen auf ein passendes Stück Backpapier in den Airfryer setzen, leicht mit Öl bepinseln und bei 200 °C für 15 - 20 Minuten goldbraun backen. Wichtig: Nach der Hälfte der Zeit einmal wenden!
- Dazu passt perfekt ein Klecks Sour Cream oder das restliche Bärlauchpesto!
Crispy Airfryer Chicken mit Bärlauch Sour Cream
Zutaten fürs Chicken:
- 350 g Hähnchenbrust
- 80 g Cornflakes
- 30 g Parmesan
- 2 Eier
- 1,5 TL Paprikapulver (aufgeteilt in 1 TL fürs Fleisch, 0,5 TL für die Panade)
- 2 TL Salz
- Etwas Öl
Für die scharfe Honig-Marinade:
- 4 EL Honig
- 2 TL scharfe Soße (z.B. Sriracha)
- 1 TL Chiliflocken
- 1 Knoblauchzehe (gepresst)
- Saft von ½ Zitrone
- Eine Prise Paprikapulver
Für die Bärlauch Sour Cream:
- 100 g Sour Cream
- 2 TL Bärlauchpesto (siehe Rezept 2)
Zubereitung:
Vorbereitung: Hähnchenbrust in ca. 3 cm dicke Streifen schneiden. Mit 1 TL Paprikapulver und Salz würzen.
- Eier in einer Schüssel verquirlen. In einer zweiten Schüssel zerkrümelte Cornflakes, Parmesan und 0,5 TL Paprikapulver mischen. Huhn erst im Ei, dann in der Cornflakes-Mischung wenden.
- Die panierten Stücke mit etwas Öl beträufeln und bei 200 °C für 9 - 12 Minuten im Airfryer backen, bis sie ultra-knusprig sind.
- Für die Glasur Knoblauch, Honig, scharfe Soße, Chiliflocken, Paprikapulver und Zitronensaft in einem kleinen Topf kurz leicht erhitzen. Das fertige, warme Huhn in der Marinade wenden, bis alles glänzt.
- Sour Cream mit dem Bärlauchpesto verrühren. Das klebrig-scharfe Chicken tief in den Dip tauchen und genießen!
Nutzen Sie die kurze Bärlauch-Saison und holen Sie sich den Frühling auf den Teller.