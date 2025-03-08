Ungewöhnlich lecker: Die besten Rezepte für kreative Sandwiches

Ob nun Fleischbällchen, Käse, Thunfisch oder Kichererbsen - um diese Sandwiches macht keiner einen Bogen. Hier sind die kreativsten Sandwich-Variationen mit Rezept.

Zugreifen, reinbeißen und genießen lautet die Devise!

1. Meatball-Sandwich

Zutaten für 4 Personen

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

500 g Faschiertes

60 g geriebener Parmesan

Salz, Pfeffer

2 EL gehacktes Basilikum

1 Ei

2 EL Semmelbrösel

2 EL Olivenöl

1 EL Paradeisermark

400 g stückige Paradeiser aus der Dose

1 TL Zucker

1 Handvoll Rucola

4 Weißbrotstangen

Zubereitung *Leicht *30 Min

Zwiebel und Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln. Mit dem Faschierten und 2 EL Parmesan in eine Schüssel geben. Mit Salz und Pfeffer würzen, Basilikum, Ei und Semmelbrösel zugeben und alles gut vermengen. Aus der Masse ca. 16 gleich große Bällchen abdrehen. In einer Pfanne im Olivenöl unter Wenden 6-7 Minuten anbraten. Paradeisermark und stückige Paradeiser zugeben, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und weitere 5-6 Minuten kochen lassen. Rucola verlesen, waschen und trockenschütteln. Die Weißbrotstangen längs einschneiden, mit Bällchen und Sauce befüllen, mit Rucola garnieren, mit restlichem Parmesan bestreuen und servieren.

2. Quesadilla-Sandwich

Zutaten für 4 Personen

1 Avocado,

1 Handvoll Koriander,

2 EL Limettensaft,

3 Lauchzwiebeln,

3 Paradeiser,

500 g gegartes Putenfleisch,

2 EL Olivenöl,

275 g abgetropfte Kidneybohnen,

Salz, Pfeffer,

1/2 TL Kreuzkümmelpulver,

8 Weizentortillas,

120 g geriebener Cheddar

Zubereitung *Leicht *40 Min

Avocado halbieren, den Kern entfernen, das Fruchtf leisch aus der Schale lösen und würfeln. Koriander waschen, trockenschütteln, Blätter abzupfen und grob hacken. Mit den Avocadowürfeln und Limettensaft mischen. Lauchzwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Paradeiser waschen, Strunk entfernen und die Früchte klein würfeln. Das Putenf leisch in Stücke zupfen. In einer Pfanne das Öl erhitzen und das Fleisch darin 2-3 Minuten anbraten. Lauchzwiebeln, Paradeiser und Bohnen zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen und 2-3 Minuten weitergaren. Zur Seite ziehen. Vier der Tortillas mit der Puten-Mischung belegen. Den Cheddar darüberstreuen und mit je einem zweiten Tortillaf laden bedecken. Nacheinander in einem Kontaktgrill 3-4 Minuten rösten, bis der Käse geschmolzen ist. Zum Servieren vierteln und die Avocadomischung dazu reichen.

3. Roastbeef-Sandwich

Zutaten für 4 Personen

Für die Thunfisch-Aioli:

95 g Thunfisch in Öl aus der Dose

4 in Salz eingelegte Sardellenfilets

125 g Aioli

1 EL Zitronensaft

2 TL kleine Kapern

Salz, Pfeffer

1/4 Handvoll gehackte Petersilie

Außerdem:

1 Baguette

8 Scheiben Roastbeef

8 Artischockenherzen aus dem Glas

1/2 Handvoll abgezupfte Petersilienblättchen

Zubereitung *Leicht *25 Min

Für die Thunfisch-Aioli den Thunfisch abtropfen lassen und grob zerpf lücken. Die Sardellenfilets abtupfen und grob hacken. Beides mit der Aioli, dem Zitronensaft und den Kapern vermischen und im Mixer fein pürieren. Die Thunfisch-Aioli mit Salz und Pfeffer würzen, abschmecken und die Petersilie untermischen. Das Baguette in 4 gleich große Stücke teilen und jeweils waagerecht tief ein-,aber nicht ganz durchschneiden. Die Unterhälften mit Thunfisch-Aioli bestreichen und mit Roastbeef belegen. Artischockenherzen abtropfen lassen, vierteln und die Sandwiches damit belegen. Die Petersilienblättchen darauf verteilen, alles mit Aioli beträufeln, zusammenklappen, leicht mit Pfeffer übermahlen und nach Belieben mit Küchengarn fixiert servieren. Übrige Thunfisch-Aioli separat dazu reichen.

4. Käse-Thunfisch-Sandwich

Zutaten für 4 Personen

4 Lauchzwiebeln,

2 Stangen Staudensellerie,

4 Gewürzgurken,

240 g Thunfisch natur im eigenen Saft,

2 EL Schnittlauchröllchen,

4 EL Mayonnaise,

Salz, Pfeffer,

geräuchertes Paprikapulver,

8 Scheiben Weißbrot oder Toastbrot,

8 Scheiben Käse,

50 g weiche Butter zum Bestreichen

Zubereitung *Leicht *30 Min

1. Die Lauchzwiebeln und den Sellerie waschen, putzen und beides fein würfeln. Die Gurken längs in feine Scheiben schneiden. Den Thunfisch abtropfen lassen, mit einer Gabel klein zerzupfen und in eine Schüssel geben.

2. Lauchzwiebeln, Sellerie, Schnittlauch und die Mayonnaise dazugeben. Alles mit Salz, Pfeffer und 2 Prisen geräuchertem Paprikapulver würzen und gut vermischen.

3. Die Hälfte der Brotscheiben auf einer Arbeitsf läche auslegen und mit der Thunfischcreme bestreichen. Mit den Gurken-und je 2 Käsescheiben belegen und mit den übrigen Brotscheiben zu Sandwiches zusammensetzen und auf der Oberseite mit Butter bestreichen.

4. Eine große Pfanne oder Grillpfanne erhitzen. Die Sandwiches mit den gebutterten Seiten nach unten einlegen und goldbraun grillen oder braten. Dann die Oberseiten ebenfalls mit Butter bestreichen, wenden und ebenso braten, bis das Brot leicht gebräunt ist und der Käse zu schmelzen beginnt.

5. Lauch-Haselnuss-Sandwich

Zutaten für 4 Personen

3 Stangen Lauch,

2 EL Olivenöl,

Salz, weißer Pfeffer,

30 g Butter, 30 g Mehl,

375 ml Milch,

geriebene Muskatnuss,

8 Scheiben Brot,

160 g geriebener Käse,

1-2 EL grob gehackte Haselnusskerne

Zubereitung *Leicht *50 Min

Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Den Lauch putzen, halbieren, gründlich waschen und ca. 1 cm groß würfeln. In einer Pfanne das Öl erhitzen und den Lauch darin 4-5 Minuten anschwitzen, salzen und pfeffern. In einer Kasserolle die Butter erhitzen, das Mehl zugeben und unter Rühren hell anschwitzen. Nach und nach die Milch unterrühren und die Béchamel 5-10 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen, dann mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die Hälfte der Brotscheiben mit Béchamelsauce bestreichen, den Lauch darauf verteilen und mit etwas geriebenem Käse bestreuen. Die übrigen Brotscheiben auf legen, mit Béchamelsauce bestreichen, mit dem restlichen Käse und den Haselnüssen bestreuen. Die Brote im Ofen ca. 15 Minuten überbacken, herausnehmen und servieren.

6. Kichererbsen-Sandwich

Zutaten für 4 Personen

200 g Kichererbsen (Abtropfgewicht)

6 Radieschen

50 g Rotkraut

1 gelbe Karotte

1/2 TL Senf

2 EL Zitronensaft

Salz

Pfeffer

1/2 TL Honig

1 EL Apfelessig

1 EL Olivenöl

2 EL Microgreens nach Belieben

2 EL Kresse

2 Stängel Petersilie

8 Scheiben Weißbrot

2 EL Mayonnaise

Zubereitung *Leicht *50 Min

Kichererbsen abgießen, abbrausen und gut abtropfen lassen. Radieschen putzen, waschen und in feine Stifte schneiden oder raspeln. Rotkraut waschen, trockentupfen, in 4 cm breite Stücke und diese in sehr schmale Streifen schneiden.



Karotte schälen und in ca. 4 cm lange, feine Streifen schneiden. Senf mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Honig und Essig verrühren. Öl unterquirlen. Kichererbsen, Radieschen, Karotte und Kraut untermengen und den Salat mind. 30 Minuten ziehen lassen.



Microgreens waschen und abtropfen lassen, dann grob hacken. Kresse vom Beet schneiden, Petersilie verlesen, bei Bedarf waschen und trockenschütteln. Brot im Toaster leicht anrösten.



Vier Scheiben mit der Mayonnaise bestreichen und den Kichererbsensalat darauf verteilen. Alles mit Kresse und Petersilie bestreuen und mit Pfeffer übermahlen. Die übrigen Brotscheiben jeweils schräg anlegen.