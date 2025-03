× Zugreifen: Diese Lebensmittel sollten im März auf Ihrem Speiseplan stehen

Im März ist der Frühling quasi schon zum Greifen nah. Nach den kalten Wintermonaten können wir uns endlich über knackige Salate, würzige Kräuter und vitaminreiche Wurzeln freuen!

Auch wenn der März noch eine Übergangszeit zwischen Winter und Frühling ist, bietet er eine spannende Auswahl an saisonalen Köstlichkeiten. Besonders grünes Gemüse und Wurzelgemüse sollten jetzt in Ihrem Einkaufswagen landen. Wer auf saisonale Produkte setzt, tut nicht nur seiner Gesundheit etwas Gutes, sondern unterstützt auch die lokale Landwirtschaft und trägt zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei. Also, ran an den Saisonkalender und genießen Sie die frischen Schätze des Frühjahrs!

Dieses Gemüse hat im März Saison

© Getty Images ×

Chicorée

Chicorée ist ein wahres Multitalent in der Küche und steht im März hoch im Kurs. Die leicht bittere Note verleiht Salaten und warmen Gerichten eine spannende Geschmackstiefe. Ob roh im Salat, gebraten als Beilage oder als Bestandteil einer Quiche – Chicorée bringt Abwechslung auf den Teller. Zudem ist er reich an Ballaststoffen und unterstützt die Verdauung.

Vogerlsalat

Vogerlsalat ist der erste grüne Salat des Frühjahrs und schmeckt zart und nussig. Der März ist die perfekte Zeit, um diesen gesunden Frühlingsboten zu genießen. Der Salat ist besonders reich an Vitamin C und enthält wertvolle Mineralstoffe. Ideal für leichte Frühlingssalate oder als frische Beilage zu herzhaften Gerichten.

Bärlauch

Bärlauch ist die wildwachsende Frühlingspflanze, die sich besonders im März großer Beliebtheit erfreut. Er hat einen intensiven Knoblauchgeschmack und eignet sich hervorragend für Pesto, in Salaten oder auch als Topping auf Suppen. Seine antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften machen Bärlauch zudem zu einem gesunden Alleskönner.

Spinat

Frischer Spinat ist im März besonders zart und voller Vitalstoffe. Er enthält eine Vielzahl an Vitaminen, Eisen und Antioxidantien, die das Immunsystem stärken. Ob als klassische Spinatbeilage, in Smoothies oder in Quiches – Spinat verleiht jedem Gericht eine gesunde Note.

Champignons

Champignons gehören zu den beliebtesten Pilzen und sind das ganze Jahr über erhältlich. Im März sind sie besonders frisch und geschmacklich intensiv. Ob gebraten, gefüllt oder in Saucen verarbeitet – die kleinen Pilze bereichern jedes Gericht und liefern wertvolle Nährstoffe wie Vitamin D und Kalium.

Chinakohl

Chinakohl hat einen milden, leicht süßlichen Geschmack und ist ein beliebtes Gemüse in der asiatischen Küche. Im März kommt der Chinakohl besonders frisch auf den Markt und eignet sich nicht nur für asiatische Wok-Gerichte, sondern auch für Salate und Eintöpfe. Die Vitamin-C-reichen Blätter unterstützen das Immunsystem im Frühling.

Rote Rübe

Die Rote Rübe ist nicht nur ein optisches Highlight auf dem Teller, sondern auch ein echter Nährstofflieferant. Sie ist reich an Eisen, Folsäure und Antioxidantien, die die Leber unterstützen und den Blutdruck regulieren können. Die süßlich erdigen Knollen eignen sich hervorragend für Salate, Säfte oder als herzhafte Beilage.

Wirsing

Wirsing ist ein vielseitiges Gemüse, das vor allem in den kalten Monaten seine Saison hat. Im März ist er besonders zart und aromatisch. Mit seinem milden, leicht süßlichen Geschmack eignet sich Wirsing perfekt für Eintöpfe, Aufläufe oder als gedünstete Beilage.

Saisonales Obst im März

Äpfel

Zugegeben, die Obstkisten sind auch im März nur schwach bestückt. Doch als Lagerware gibt es Äpfel auch im März noch frisch zu haben. Ihre enthaltenen Ballaststoffe fördern die Verdauung, während ihre Vitamine das Immunsystem stärken.

Birnen

Auch Birnen sind im März noch immer frisch und können in einer Vielzahl von Rezepten verarbeitet werden. Ihre weiche Konsistenz und der süße Geschmack machen sie zu einem köstlichen Snack oder einer tollen Zutat in Salaten.