× Saisonliebling: Best-of Bärlauch-Rezepte

Der Bärlauch ist wieder fleißig am Sprießen – demnach begeben wir uns mit dem Saisonliebling direkt in die Küche, um diese Köstlichkeiten zu zaubern!

Bärlauchbrot

© GettyImages ×

Zutaten für 1 Kastenform (30 cm)

20 g Germ

500 g Weizenmehl (plus zum Arbeiten/für die Form)

1 TL Salz

6 EL Olivenöl (plus für die Form)

1 Ei

2 Hand voll Bärlauch

100 g geriebener Bergkäse

Zubereitung * LEICHT * 2 h 05 MIN

1. Für den Teig den Germ mit ca. 250 ml lauwarmem Wasser verrühren. In einer Schüssel mit Mehl, Salz, 1 EL Öl und dem Ei glatt verkneten. Abgedeckt ca. 45 Minuten gehen lassen.

2. Für die Füllung den Bärlauch abbrausen, trockenschütteln, die Blätter abzupfen und hacken. Mit 4 EL Öl vermischen. Die Kastenform (ca. 30 cm) mit Öl auspinseln und mit Mehl ausstreuen. Hochkant aufstellen.

3. Den Teig zu einem Rechteck (ca. 30x50 cm) auswalken. Das Bärlauch-Öl darauf verteilen und mit 80 g Käse bestreuen. Längs in 3 Streifen schneiden. Ziehharmonikaartig falten und die Päckchen aufeinander in die Form stapeln, diese wieder hinstellen und den Teig weitere ca. 15 Minuten gehen lassen. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

4. Das Brot mit dem übrigen Öl bepinseln und mit dem restlichen Käse bestreuen. Etwa 40 Minuten goldbraun backen. Abkühlen lassen, aus der Form nehmen und auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen. Zum Servieren in Scheiben schneiden.

Bärlauch-Topfen-Gnocchi

© AdobeStock ×

Zutaten für 4 Personen

600 g Erdäpfel

Salz

60 g Bärlauch (plus extra für die Garnitur)

2 Eier

100 g Mehl (plus zum Arbeiten)

50 g gut abgetropften Topfen

2 EL Erdäpfelstärke

1 EL feiner Grieß

2 EL Butter

50 g Parmesan

2 EL Walnusskerne

2 EL Bärlauchpesto

Zubereitung * LEICHT * 1 h 25 MIN

1. Die Erdäpfel waschen und über kochendem Salzwasser ca. 45 Minuten gar dämpfen. Noch heiß schälen, durch eine Erdäpfelpresse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech drücken und ausdampfen lassen.

2. Die Bärlauchblätter verlesen, waschen und trockenschütteln, grob hacken und mit den Eiern und einer Prise Salz in einem Rührbecher kurz pürieren. Zusammen mit den Erdäpfeln, dem Mehl, dem Topfen, der Stärke und dem Grieß in einer Schüssel zu einem geschmeidigen Erdäpfelteig verkneten, der nicht mehr klebt. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Grieß einarbeiten.

3. Den Teig ca. 30 Minuten kühlstellen, dann auf leicht bemehlter Arbeitsfläche in 3-4 Teile teilen und zu ca. 3 cm dicken Rollen formen. Diese leicht flach drücken und mit dem Messer ca. 2 cm dicke Gnocchi abschneiden.

4. Mit einer Gabel das typische Muster einarbeiten und die Gnocchi in leicht siedendem Salzwasser ca. 5-6 Minuten garziehen lassen, bis diese an die Oberfläche steigen.

5. In einer Pfanne die Butter zerlassen und die Gnocchi darin kurz schwenken. Auf Tellern oder einer Platte anrichten. Den Parmesan darüber reiben, die Nüsse darüberstreuen und mit restlichen Bärlauchblättern und Pesto garniert servieren.

Bärlauch-Fleischbällchen mit Oberssauce

Zutaten für 6 Personen

800 g gemischtes Faschiertes

200 g Salsiccia

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

Salz

Pfeffer

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1/4 TL Fenchelsamen

1 Hand voll Bärlauch

1 EL Olivenöl

250 ml Schlagobers

200 ml Gemüsefond

50 g Parmesan

Zubereitung * LEICHT * 1 h 10 MIN

1. Das Faschierte in eine Schüssel geben. Das Brät der Salsiccia aus der Haut zum Faschierten drücken. Die Schalotten und den Knoblauch abziehen und in sehr feine Würfel schneiden. Beides zum Faschierten geben und mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Fenchelsamen würzen.

2. Den Bärlauch verlesen, waschen, trockenschütteln und fein hacken. 1/3 davon zum Faschierten geben, alles vermengen und ca. 24 kleine Bällchen daraus formen. Den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vorheizen, eine rechteckige Ofenform (ca. 20x30 cm) mit Olivenöl einfetten und die Bällchen darin platzieren.

3. Das Schlagobers mit dem Gemüsefond in einen Rührbecher geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Restlichen Bärlauch hinzufügen und alles fein pürieren. Die Sauce zu den Bällchen gießen den Parmesan darüber reiben und die Form für ca. 35-40 Minuten in den Ofen stellen.

4. Nach Ende der Garzeit die Form aus dem Ofen nehmen und nach Belieben mit einigen frischen Bärlauchblättern garniert servieren.

Bärlauch-Scones mit Bärlauchbutter

Zutaten für 12 Stück

Für die Bärlauchbutter:

1 Hand voll Bärlauch

250 g zimmerwarme Butter

Salz

Für die Scones:

350 g Mehl

2 TL Backpulver

Salz

60 g geriebener Parmesan

100 g kalte Butter

1 Ei

120 ml Milch

1 Hand voll Bärlauch (plus einige Blätter extra)

Mehl für die Förmchen

1 Eigelb

Butter für die Förmchen

Zubereitung * LEICHT * 50 MIN

1. Die Bärlauchblätter waschen, trockenschütteln und fein hacken. Die Butter mit den Quirlen des Handrührgeräts schaumig schlagen, dann den Bärlauch und etwas Salz hinzufügen und einarbeiten. Die fertige Bärlauchbutter in ein Schälchen füllen und kalt stellen.

2. Für die Scones das Mehl, Backpulver, 1 Prise Salz und Parmesan in einer Schüssel vermischen. Mit der Butter, dem Ei und der Milch zu einem Teig verarbeiten. Die Bärlauchblätter waschen, trockenschütteln und fein hacken. In den Teig einarbeiten. Bei Bedarf noch etwas Milch ergänzen.

3. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine 12er Muffinbackform mit Butter einreiben und mit Mehl ausstauben. Den Teig auf die 12 Vertiefungen verteilen, mit verquirltem Eigelb bestreichen und mit Bärlauchblättern belegen.

4. Im Ofen ca. 25-30 Minuten backen. Herausnehmen, etwas abkühlen lassen, aus der Form stürzen, halbieren und mit der Bärlauchbutter noch lauwarm servieren.