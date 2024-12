× Die 5 schönsten Weihnachtsmärkte in der Schweiz

Glühwein, Lichterzauber und der Duft von frisch gebackenen Keksen – Weihnachtsmärkte sind die perfekte Einstimmung auf Weihnachten! In der Schweiz gibt’s einige ganz besondere Märkte, die mit Charme, Tradition und Magie punkten. Hier sind fünf der schönsten, die Sie unbedingt sehen sollten.

Die Schweiz hat im Advent ihren ganz eigenen Zauber. Ob zwischen schneebedeckten Bergen, an idyllischen Seen oder in historischen Altstädten – die Weihnachtsmärkte hier sind einzigartig. Sie bieten nicht nur Glühwein und Geschenke, sondern auch stimmungsvolle Kulissen, die direkt ins Herz treffen.

1. Montreux Noël – Weihnachtszauber am Genfersee







Montreux verwandelt sich im Advent in ein Winterwunderland. Am Ufer des Genfersees gibt’s nicht nur eine traumhafte Kulisse, sondern auch über 150 liebevoll dekorierte Stände. Highlight: Der „Schlitten vom Weihnachtsmann“, der hoch oben über den Adventmarkt hinwegfliegt – perfekt für einen magischen Ausflug mit den Kids!

Öffnungszeiten:

21.11.- 24.12.2024

Mo-Fr: 11:00-23:00 Uhr

Sa: 10:00 - 23:00 Uhr

So: 10:00 - 22:00 Uhr

am 24.12 bis 17 Uhr

2. Basel - Münsterplatz

© Getty Images ×

Die Altstadt von Basel ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert, doch besonders zur Adventszeit entfaltet sie ihren ganz besonderen Zauber. Dann verwandelt sich die Rheinstadt in ein winterliches Märchen mit rund 100 festlich geschmückten Christbäumen, kilometerlangen Lichterketten und liebevoll dekorierten Häusern. Die Basler verstehen es meisterhaft, ihre Stadt in ein wahres Fest der Sinne zu tauchen.

Öffnungszeiten:

28.11. bis 23.12.2024

Täglich von 11.00 bis 20.30 Uhr

am 23.12. nur bis 18 Uhr

3. Basel – Barfüssplatz

© Getty Images ×

Basel ist ein echtes Weihnachtsparadies. Auch die Altstadt am Barfüssplatz erstrahlt im festlichen Glanz, und die Auswahl an kulinarischen Leckereien ist unschlagbar. Egal ob Basler Läckerli, Glühwein oder Raclette – hier kommt jeder auf den Geschmack!

Öffnungszeiten:

28.11 - 23.Dezember 2024

Täglich von 11.00 bis 20.30 Uhr

4. Weihnachtsmarkt in Gruyères – Märchenhafte Kulisse

© Getty Images ×

Die mittelalterliche Stadt Gruyères wirkt im Advent wie aus einem Märchenbuch. Umgeben von schneebedeckten Bergen, lockt der kleine, aber feine Markt mit regionalen Spezialitäten und handgemachtem Kunsthandwerk. Tipp: Unbedingt das berühmte Fondue vor Ort probieren!

Öffnungszeiten:

06 - 22. Dezember 2024

Fr 15:00 - 21:00

Sa 11:00 - 21:00

So 11:00 - 18:00

5. Zürich – Weihnachtszauber an jeder Ecke

© Getty Images ×

Zürich hat gleich mehrere Weihnachtsmärkte, doch der am Hauptbahnhof ist etwas ganz Besonderes: Dieser Weihnachtsmarkt gehört zu den größten Indoor-Märkten Europas und verwandelt den größten Bahnhof der Schweiz jedes Jahr in ein Wintermärchen. Über 140 festlich geschmückte Stände laden zum Stöbern ein, und der prächtige, über 10 Meter hohe Tannenbaum – kunstvoll dekoriert von Lindt & Sprüngli – ist das absolute Highlight.

Öffnungszeiten:



Mo - Mi: 11:00 - 21:00 Uhr

Do - Sa: 11:00 - 22:00 Uhr

So: 11:00 - 21:00 Uhr

Am 24. Dezember nur von 11:00 - 16:00 Uhr