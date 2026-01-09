Gekürt! Vom besten Gericht der Welt haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört

Der internationale Foodblog Taste Atlas kürt alljährlich anhand von Nutzerbewertungen die weltweit besten Gerichte. 2026 finden sich darunter einige Klassiker. Doch an die Spitze schafft es ein traditionelles Gericht aus Paraguay, das vielen noch nicht bekannt ist.

Taste Atlas hat auf Instagram wieder einmal für Gesprächsstoff gesorgt: Das renommierte Food-Portal veröffentlichte sein Ranking der 100 besten Gerichte der Welt. Doch die Liste sorgt für hochgezogene Augenbrauen. Denn während man Klassiker wie Pizza oder Pasta erwartet hätte, dominieren in den Top 10 überraschend viele Gerichte, die selbst passionierten Foodies kaum geläufig sind: Exotisch, regional verwurzelt, oft echte Hausmannskost.

Platz 1: Vori-Vori aus Paraguay

© Getty Images

Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht ein Gericht, das außerhalb Südamerikas so gut wie unbekannt ist: Vori-Vori aus Paraguay. Dabei handelt es sich um eine traditionelle Suppe mit kleinen Maismehl-Käsebällchen, meist in einer kräftigen Hühnerbrühe serviert. Comfort Food par excellence – bodenständig, nahrhaft, tief in der paraguayischen Küche verankert. Dass ausgerechnet dieses Gericht Pizza, Pasta und Co. hinter sich lässt, ist mutig und zeigt, wie sehr Taste Atlas den Fokus auf Authentizität und regionale Bedeutung legt, nicht auf internationale Bekanntheit.

Altbekannt trifft unterschätzt: Die weiteren Top-Platzierten

© Getty Images

Auf Platz 2 folgt mit der Pizza Napoletana ein vertrauter Klassiker. Luftiger Rand, simple Zutaten, große Emotionen – hier kann man kaum widersprechen. Auch Italien bleibt stark vertreten: Tajarin al tartufo bianco d’Alba (Platz 3) – hauchdünne Eiernudeln mit weißem Trüffel – sowie Pappardelle al cinghiale (Platz 10) stehen für jene rustikale Köstlichkeiten, die die italienische Küche so beliebt machen.

Dazwischen wird es international und deutlich weniger mainstream:

Sate Kambing aus Indonesien (Platz 4), gegrillte Lammspieße mit würziger Marinade

Cağ Kebabı aus der Türkei (Platz 5), ein horizontal gegrillter Lammkebab aus Erzurum

Kontosouvli aus Griechenland (Platz 6), langsam gegartes Fleisch vom Spieß

Arroz Tapado aus Peru (Platz 7), ein geschichtetes Reisgericht mit Fleisch und Ei

Komplet Lepinja aus Serbien (Platz 8), ein üppig gefülltes Fladenbrot

Quesabirria aus Mexiko (Platz 9), knusprige, in Brühe getunkte Tacos mit geschmortem Fleisch

Auffällig: Viele dieser Gerichte sind Streetfood oder traditionelle Alltagsküche.

Diese Klassiker schaffen es zumindest in die Top 50

© Getty Images

Wer in den Top 10 vergeblich nach vertrauten Favoriten sucht, wird weiter unten fündig: Empanadas aus Argentinien, Maguro Nigiri Sushi aus Japan, Chateaubriand aus Frankreich sowie die Tom Kha Gai Suppe aus Thailand sind immerhin unter den besten 50 vertreten.

Österreich nicht vertreten

So spannend und vielfältig das Ranking auch ist – aus österreichischer Sicht bleibt ein bitterer Beigeschmack. Kein einziges österreichisches Gericht hat es unter die Top 100 geschafft. Kein Wiener Schnitzel, kein Tafelspitz, kein Kaiserschmarrn. Angesichts der weltweiten Beliebtheit unserer Küche darf man sich darüber zumindest wundern. Vielleicht ein Ansporn, die eigene Kulinarik wieder stärker international zu positionieren – oder einfach ein Reminder, dass Geschmack am Ende doch immer subjektiv bleibt.