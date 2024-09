× Comfort Food: Köstliches mit Käse

Vom Camembert bis Parmesan – die Vielfalt ist groß, die Freude darüber mindestens genauso. Diese Rezepte sind ein Traum für Käse-Liebhaber!

Back-Camembert mit Cranberry-Feigen-Chutney

© Getty Images ×

Zutaten für 4 Personen

Für das Chutney:

2 Feigen

1 milde rote Zwiebel

5-10 g Ingwer

2 Nelken

2 EL Himbeeressig

150 g getrocknete Cranberries

40 g brauner Zucker, evtl. etwas mehr

Salz

frisch geriebene Muskatnuss

1 Prise Cayennepfeffer

Für den Käse:

4 kleine Camemberts à 100 g

2 Eier

1-2 EL Dijon-Senf

5-6 EL Semmelbrösel

Pflanzenöl zum Ausbacken

Zubereitung * leicht * 60 min

1. Die Feigen waschen und klein würfeln. Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Den Ingwer schälen und fein reiben. Ingwer, Feige und Zwiebel mit den Nelken, dem Essig, den Cranberries und dem Zucker in einen Topf geben.

2. Mit Salz, Muskat und Cayenne würzen und ca. 150 ml Wasser hinzufügen. Aufkochen lassen und geöffnet bei geringer Hitze ca. 20 Minuten dicklich einköcheln lassen. Danach abschmecken und eventuell noch etwas Zucker dazugeben. Auskühlen lassen.

3. Die Rinde der Käselaibchen etwas dünner schaben. Die Eier mit dem Senf verrühren und in einen flachen Teller geben. Die Brösel ebenso auf einen flachen Teller streuen.

4. Den Käse erst durch die Eier ziehen, dann mit den Bröseln panieren. Im heißen Öl unter Wenden 5-6 Minuten frittieren. Mit Küchenpapier entfetten und mit dem Chutney servieren.

Mini-Quiche mit Ziegenkäse

© Getty Images ×

Zutaten für 6 Stück

Für den Teig:

250 g Mehl und für die Förmchen und zum Arbeiten

1/2 TL Salz

1 Ei

125 g kalte Butter und für die Förmchen

Für den Belag:

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

Salz

Pfeffer

Muskatnuss frisch gerieben

100 g Crème fraîche

150 ml Obers

1 Eigelb

100 g geriebener Käse

1 TL gehackter Thymian

1-2 EL Semmelbrösel

100 g Ziegenkäse-Rolle

Thymian-Zweige grob zerzupft zum Garnieren

Zubereitung * leicht * 1 h 40 min

1. Für den Teig das Mehl mit dem Salz mischen und auf der Arbeitsfläche anhäufen, dann mittig eine Mulde eindrücken. Das Ei hineingeben und die Butter in Stücken auf dem Mehlrand verteilen. 1-2 EL kaltes Wasser zugeben und alles mit dem Messer krümelig hacken, dann mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten. Zur Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten kühlstellen.

2. Für den Belag die Schalotte und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Beides in der heißen Butter anschwitzen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, dann beiseitestellen und etwas abkühlen lassen. Die Crème fraîche mit dem Obers und dem Eigelb verrühren und den geriebenen Käse mit dem Thymian untermischen.

3. Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. 6 Mini-Quiche-Förmchen (ca. 12 cm ø) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen, überschüssiges Mehl ausklopfen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und die Förmchen damit auskleiden, dabei einen Rand formen und den Teigboden mit Semmelbröseln bestreuen.

4. Die Käse-Obers-Mischung einfüllen. Ziegenkäserolle in 6 Scheiben schneiden, mittig auflegen und die Quiches im Ofen in ca. 35 Minuten goldbraun backen. Mit grob zerzupftem Thymian garniert servieren.

Frittierter Mozzarella mit Paradeiser-Relish

© Getty Images ×

Zutaten für 4 Personen

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

500 g grüne Paradeiser

1 Chilischote

1 EL Pflanzenöl

1 EL Zucker

2 EL Apfelessig

Salz

Pfeffer

2 Kugeln Mozzarella

2 EL Mehl

1 Ei

80 g Panko

Pflanzenöl zum Frittieren

Zubereitung * leicht * 30 min

1. Für das Relish Zwiebel und Knoblauch abziehen und beides fein hacken. Paradeiser und Chili abbrausen und putzen. Die Paradeiser klein würfeln und die Chilischote fein hacken.

2. Zwiebeln, Knoblauch und Chili in einem Topf in 1 EL heißem Öl glasig anschwitzen. Mit dem Zucker bestreuen und leicht karamellisieren. Mit dem Essig ablöschen und die Paradeiser untermischen. Kurz aufkochen, abkühlen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Den Mozzarella abtropfen lassen, halbieren, mit Salz und Pfeffer würzen und im Mehl wenden. Durch das verquirlte Ei ziehen und mit den Bröseln panieren. Im heißen Öl 2-3 Minuten goldbraun frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit dem Relish servieren.

Rezepte von StockFood