Mädchen (8) tot in Wald bei Bern aufgefunden

Die Schweizer Polizei kann ein Gewaltverbrechen derzeit nicht ausschließen.

Der leblose Körper eines achtjährigen Mädchens ist am Dienstagabend im Schweizer Könizbergwald in der Nähe von Bern aufgefunden worden. Die Hintergründe seien unklar, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit. Aktuell könnten weder ein Unfall noch eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. Die Polizei erließ einen Zeugenaufruf. Nach ihren Angaben handelt es sich um ein Mädchen aus dem Kanton Bern.

Die Polizei wurde gegen 19.15 Uhr alarmiert. Im Könizbergwald bei Niederwangen (Gemeinde Köniz) konnte die aufgebotene Ärztin nur noch den Tod des Mädchens feststellen. In der Nacht auf Mittwoch standen zahlreiche Mitarbeitende der Kantonspolizei, darunter Kriminaltechniker, im Einsatz, ebenso ein Hundeführer, Rechtsmediziner und das Care Team des Kantons Bern.