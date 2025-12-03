Warum Sie im Winter immer eine Socke ins Auto legen sollten

Die Winterzeit ist der Albtraum jedes Autofahrers: Frostige Temperaturen, vereiste Außenspiegel und beschlagene Scheiben, die uns die morgendliche Fahrt zur Qual machen. Dabei könnte eine einfache Socke all unsere Winterprobleme im Nu lösen!

Wer im Winter in der Früh ins Auto steigt, kennt das Problem nur zu gut: Nach dem lästigen Eiskratzen und dem ewigen Abwischen der beschlagenen Scheiben ist man meistens schon zu spät dran und völlig genervt, bevor der Tag überhaupt richtig angefangen hat. Doch für all diese Winterprobleme brauchen Sie keine teuren Spezialprodukte oder stundenlanges Schrubben. Eine simple Socke könnte die überraschend einfache Lösung sein!

Genialer Sockentrick: Beschlagene Scheiben adé

© Getty Images

Wer kennt es nicht? Der Motor heizt sich langsam auf, aber die Scheiben sind schon wieder beschlagen. Die ganze Fahrt besteht eigentlich nur aus dem Versuch, ständig mit den Händen oder einem Tuch den Dunst von der Scheibe zu wischen. Und kaum ist die Scheibe frei, beschlägt sie wieder. Doch eine Socke kann hier Abhilfe schaffen. So funktioniert’s:

Füllen Sie eine alte Socke mit Katzenstreu, idealerweise mit feinem Klumpstreu oder Silikatstreu. Schließen Sie die Socke gut ab, damit nichts herausfällt und legen Sie sie auf das Armaturenbrett, direkt in die Nähe der Scheibe.

Das Katzenstreu hat die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu binden und hält die Luft im Innenraum trocken. Die Feuchtigkeit, die sonst für das Beschlagen der Scheiben sorgt, wird so zuverlässig aufgesogen.

Wenn die Socke ihre Wirkung verliert, nehmen Sie sie einfach mit nach Hause, legen sie auf die Heizung, und lassen Sie sie trocknen. Schon ist sie wieder einsatzbereit!

Der Kartoffel-Trick

© Getty Images

Neben der Socke gibt es noch einen weiteren altbewährten Trick, der schnell Abhilfe schafft: der Kartoffeltrick. Die rohen Knollen können mehr, als man auf den ersten Blick denken mag. Schneiden Sie eine Kartoffel in der Mitte durch und reiben Sie die Schnittfläche über die Scheiben. Die Stärke in der Kartoffel hinterlässt einen hauchdünnen Film auf der Scheibe, der das Beschlagen effektiv verhindert. Wischen Sie nachher mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nach und schon bleibt Ihre Sicht klar.

Die Socke ist der geheime Winterhelfer

Doch die Socke kann noch mehr als nur die Scheiben retten, sie ist auch der perfekte Frostschutz für Ihre Außenspiegel! Ziehen Sie einfach eine große Socke über den Außenspiegel und lassen Sie sie über Nacht dort. Die Socke sitzt stramm und fliegt bei Wind nicht einfach weg. Morgens können Sie ohne Umstände losfahren, ohne sich mit dem Eiskratzer abmühen zu müssen.