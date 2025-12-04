Von Kardashian bis Beckham: So sieht die Weihnachtsdeko der Stars aus

Die Vorweihnachtszeit läuft und die Stars zeigen uns einmal mehr, wie festliche Deko in extra aussieht.

Die Adventszeit ist da, überall leuchtet und glitzert es und Promis liefern auf Social Media wie jedes Jahr Inspiration (und manchmal Kopfschütteln). Wir haben die festlichsten, edelsten und wildesten Weihnachtsbäume zusammengefasst.

Kris Jenner: Gold, Rot & ganz viel Glanz

Natürlich starten wir mit der Familie, ohne die Trend-Internet gefühlt nicht funktioniert: den Kardashians.

Kris Jenner zeigt sich gemeinsam mit Tochter Khloé vor einem Baum, der aussieht wie aus einem weihnachtlichen Luxus-Bilderbuch: Goldene Lichterketten und üppige rote Blüten. Von traditionellem Schmuck keine Spur. Es wäre aber nicht Kris Jenner, wenn es basic wäre, oder?

Amira Aly: Bigger, brighter, bolder

Moderatorin Amira Aly geht auf XXL: Ein überdimensionaler Baum, geschmückt mit allem, was das Zuckerstangen-Herz begehrt: riesige rote Schleifen, rot-weiße Kugeln und Deko, die man wahrscheinlich schon vom Gehsteig aus funkeln sieht. Wenn Weihnachtsstimmung ein Möbelstück wäre, dann wäre es Amiras Baum.

Victoria Beckham: Weniger ist mehr

Victoria Beckham bleibt ihrem Stil treu: Minimalistisch, gedämpfte Erdtöne, warme Goldakzente. Letztes Jahr schockte sie mit ihrem „no ornament tree“ - dieses Jahr hängt zumindest wieder etwas dran. Wenn Minimalismus Weihnachtsbaum wäre, dann sähe er wohl genau so aus.

Kim Kardashian: Winterwonderland deluxe

Kim K. übertreibt nicht. Sie multipliziert. Statt eines Baums steht bei ihr zu Hause gleich ein ganzer Fake-Schnee-Wald - alles perfekt gestylt, alles weiß, alles beleuchtet. Ein märchenhaftes Setting, das allerdings auf Social Media ordentlich Kritik geerntet hat. Die große Frage: Ist das noch ein Wohnzimmer – oder sollte man Eintritt verlangen?

Ob glamourös, überladen oder zurückhaltend - die Stars zeigen dieses Jahr vor allem eines: Weihnachtsdeko ist 2025 ein Lifestyle-Statement.