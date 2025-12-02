10.000 Schmetterlinge & Lego-Trump: White House enthüllt skurrilste Weihnachtsdeko aller Zeiten

Weihnachten im Weißen Haus ist traditionell ein Fest der Eleganz, der Geschichte – und, wenn Melania Trump verantwortlich ist – auch ein bisschen ein Fest der „Was zur Hölle passiert hier eigentlich?“-Momente.

Nach einem turbulenten Jahr zwischen Ostflügel-Abriss, Ballraum-Großbaustelle und Melania Trumps neuen Filmplänen hat sich die First Lady diesmal offenbar gedacht: „Wenn ich schon da bin, dann richtig.“ Und so präsentiert sie uns eine Weihnachtsdeko, die in Sachen Aufwand, Kitsch und unfreiwilliger Comedy neue Maßstäbe setzt.

© Getty Images

150 Freiwillige arbeiteten eine Woche lang im Akkord, um Melanias Vision umzusetzen. Es wurde geschleppt, geschraubt, gebunden und geklebt – und zwar nicht zu knapp: 25.000 Fuß Schleifenband, 120 Pfund Lebkuchen, mehr als 10.000 Schmetterlinge und ein 6.000-teiliges Lego-Porträt von Donald Trump. Wenn das nicht nach einem weihnachtlichen Fiebertraum klingt, wissen wir auch nicht.

Schon die ersten Bilder lassen keinen Zweifel: Melania hat sich heuer ausgetobt wie selten.

Schmetterlinge, so weit das Auge reicht

© Getty Images

© Getty Images

Was haben Schmetterlinge mit Weihnachten zu tun? Eigentlich gar nichts. Doch Melania hat sich dieses Jahr offenbar von einer Blumenwiese inspirieren lassen. Das Motto: „Be Best“. Die Umsetzung: eine Schmetterlingsinvasion, die aussieht, als wären wir mitten im Amazonas gelandet. Scharenweise flattern die künstlichen blauen Schmetterlinge über Bäume, Kaminsimse und Kränze. Mehr als 10.000 Stück sollen es insgesamt sein.

Trump aus Lego

© Getty Images

Im Green Room wartet das Highlight: Ein Lego-Porträt von Donald Trump. 6.000 Teile, fein säuberlich zusammengesetzt, um den Präsidenten zu würdigen.

Blue Room: Klassik trifft XXL

© Getty Images

Im Blauen Zimmer steht traditionsgemäß der offizielle White-House-Weihnachtsbaum. Natürlich in Übergröße. 18 Fuß hoch, mit blauen Samtschleifen, funkelnden Sternen und Ornamenten, die jeweils dem Vogel und der Blume der US-Bundesstaaten gewidmet sind. So groß, dass man dafür sogar das Deckenlicht entfernen musste.

Gingerbread-Palast Deluxe

© Getty Images

120 Pfund Lebkuchen – das ist eine ganze Kleinstadt an Kalorien – verwandelten sich unter den Händen der White-House-Pâtissiers in eine Zuckerbäcker-Version der Präsidentenresidenz. Mit Mini-Oval Room, Fondant-Christbaum und winzigem Goldlüster.

Melanias großes Motto: „Home is where the heart is“

© Getty Images

Wie kam es zu diesem weihnachtlichen Gesamtkunstwerk? Inspiration fand die First Lady laut eigener Aussage in Mutterschaft, Business und „konstantem Unterwegssein“. Naja, Weihnachtsdekoration ist Geschmackssache. Aber eines steht fest: Nächstes Jahr wird schwer zu toppen sein!