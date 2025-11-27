Mord-Alarm um Influencerin - Polizei verrät Ermittlungsstand

Zum Fall der seit dem Wochenende vermissten Visagistin, Sängerin und Influencerin mit 45.000 Followern, Stefanie P. aus Graz, legt die Polizei - die weiter keine Spur von der 31-Jährigen hat und ein Verbrechen befürchtet - eine Chronologie der Ereignisse offen.

Hier das jüngste Update der Landespolizeidirektion, die leider wenig Anlass zur Hoffnung gibt:

Sonntag, 23. November: Gegen Mittag wird die Abgängigkeit einer 31-Jährigen aus Graz angezeigt: Ermittlungen im Umfeld der Abgängigen ergaben den Verdacht, dass ihr Ex-Freund mit dem Verschwinden im Zusammenhang steht. Der Verdächtige ist für die Polizei nicht erreichbar. Weitere Erhebungen ergaben, dass der 31-jährige, seit Jahren in Österreich lebende, slowenische Staatsbürger am Sonntag mehrmals mit seinem Pkw nach Slowenien ausgereist und wieder in die Steiermark zurückgekehrt ist.

Montag, 24. November: Die slowenische Polizei teilt mit, dass es in unmittelbarer Grenznähe zu einem Brand eines österreichischen Pkw gekommen sei. Der Besitzer des Pkw wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen. Es handelte sich um den 31-jährigen Verdächtigen. Seine Auslieferung nach Österreich wurde beantragt.

Dienstag, 25. November: Aufgrund von Erkenntnissen der weiteren Erhebungen wurde bei den slowenischen Behörden eine Suchaktion in einem Waldgebiet südlich von Maribor angeregt. Es gibt familiäre Nahebeziehungen (des mutmaßlichen Täters, Anm.) zu diesem Waldgebiet.

Mittwoch, 26. November: Die Suchaktion in Slowenien ist ohne weitere Erkenntnisse durchgeführt worden. Für die Ermittler des Landeskriminalamts ergaben sich Hinweise, dass möglicherweise weitere Personen aus dem familiären Umfeld des Verdächtigen mit dem Verschwinden der 31-Jährigen im Zusammenhang stehen könnten. Zwei Männer (der Bruder und der Stiefvater von P.M, Anm.) wurden in Graz festgenommen und eine Einvernahme erfolgte. Zahlreiche Hinweise zur Person der 31-Jährigen sind eingelangt und müssen sukzessive abgearbeitet werden. Eine Spurensicherung am ausgebrannten Pkw des Verdächtigen ergab keine Hinweise auf den Verbleib der vermissten Frau.

Donnerstag, 27. November: In Slowenien wurde von der dortigen Polizei weitergesucht – auch diesmal ohne weitere Erkenntnisse. Bei der Einvernahme der beiden festgenommenen Personen machen diese keine Angaben zum Fall. Die Staatsanwaltschaft stellt einen Haftantrag – sie werden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Aus Slowenien kommen Informationen, dass eine Auslieferung des Verdächtigen möglich ist. Allerdings gibt es gesetzliche Fristen einzuhalten, weshalb die steirische Polizei von einer Auslieferung in den nächsten Tagen ausgeht.

Laut oe24-Infos hat das Bezirksgericht Maribor hat bereits über die Übergabe (positiv) entschieden. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Voraussetzung für die Auslieferung der ist die Rechtskraft des Übergabebeschlusses.

Weitere Details zu den Ermittlungen können derzeit aus taktischen Gründen nicht bekanntgegeben werden.