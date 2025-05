"Sie führen getrennte Leben": Ist die Trump-Ehe mit Melania Geschichte?

Melania Trump bleibt im Hintergrund – Spekulationen über Ehe mit Donald Trump flammen erneut auf. Seit Donald Trump wieder im Zentrum der politischen Bühne steht, fällt eines besonders auf: Melania Trump bleibt auffallend im Hintergrund.

Schon während seiner ersten Amtszeit trat die frühere First Lady selten öffentlich in Erscheinung. Doch nun scheint sie nahezu völlig von der Bildfläche verschwunden zu sein.

Kaum öffentliche Auftritte

Insbesondere während der juristischen Auseinandersetzungen um die Stormy-Daniels-Affäre blieb Melania Trump demonstrativ fern. Während ihr Ehemann wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die frühere Pornodarstellerin vor Gericht stand, trat Melania weder unterstützend noch kommentierend in Erscheinung. Auch im Wahlkampf zeigt sie sich nur sehr selten an seiner Seite.

Trennung auf Distanz?

Der bekannte Journalist und Autor Michael Wolff hält die öffentliche Zurückhaltung Melanias für ein deutliches Zeichen. In einem Interview im Podcast des "Daily Beast" erklärte er: „Sie führen offensichtlich in keinster Weise eine Ehe, wie wir sie definieren. [...] Ich denke, wir können vielleicht sogar präziser sagen, dass sie getrennte Leben führen.“

Laut Wolff seien Donald und Melania Trump faktisch getrennt

Wolff stützt seine Einschätzung auf eine aktuelle Recherche der "New York Times", die ebenfalls Zweifel an einer intakten Ehe aufkommen lässt. Die Zeitung fand heraus, dass Melania Trump während der ersten 108 Tage von Trumps zweiter Amtszeit lediglich 14 Tage im Weißen Haus verbracht habe. Das deutet laut Kritikern auf ein deutliches räumliches und emotionales Distanzverhältnis hin.