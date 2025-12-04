Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
färöer inseln
© Getty Images

Knappe Mehrheit

Färöer-Inseln lockern strikte Abtreibungs-Gesetze

04.12.25, 23:45
Teilen

Das Parlament der Färöer-Inseln hat für eine Liberalisierung der Abtreibungs-Gesetze auf dem Atlantik-Archipel gestimmt, die zu den striktesten in Europa zählten. 

Durch die Reform, die am Donnerstag mit einer Mehrheit von 17 zu 16 Stimmen verabschiedet wurde, sind nun Abtreibungen über extreme Fälle hinaus erlaubt. Zuvor war der Eingriff nur in Ausnahmen legal, etwa wenn das Leben der schwangeren Frau gefährdet war.

Die Gruppe Fritt Val (Freie Wahl), die sich für eine Lockerung der Gesetzeslage eingesetzt hatte, begrüßte die Entscheidung des Parlaments. Sie habe den Frauen das Recht gegeben, "über ihre eigenen Körper zu entscheiden", erklärte die Gruppe im Onlinedienst Instagram.

Zuvor waren schwangere Frauen auf der autonomen, zu Dänemark gehörenden Inselgruppe mit rund 56.000 Einwohnern gezwungen gewesen, Abtreibungsmöglichkeiten in Dänemark in Anspruch zu nehmen. Dort wurde in diesem Jahr die gesetzliche Frist für Schwangerschaftsabbrüche von 12 auf 18 Wochen verlängert.

Bisher eine der strengsten Regelungen Europas

Vor der Lockerung verfügten die Färöer-Inseln über eine der striktesten Abtreibungsregelungen in Europa. Nur Andorra und der Vatikan verbieten Abtreibungen in allen Fällen. In Malta sind sie nur dann erlaubt, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist oder das ungeborene Kind eine geringe Chance hat, zu überleben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden