Baba Wanga mit irrer Vorhersage: Aliens bei WM-Auslosung

Die bulgarische Hellseherin Baba Wanga hat einige große Ereignisse vorhergesagt, wie etwa die Tschernobyl-Katastrophe 1986 und 9/11. Nun ist eine ihrer Vorhersagen verbunden mit der WM-Auslosung.

Die Bulgarin Baba Wanga starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Wanga, "Nostradamus des Balkan" genannt, galt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und wurde als "lebende Heilige" verehrt. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Aufstieg des IS prophezeit haben.

Auch für das Jahr 2025 hat sie einige große Ereignisse vorhergesagt. Laut ihr sollen in diesem Jahr Menschen das erste Mal in Kontakt mit außerirdischem Leben treten. Dabei soll dies während einer "sportlichen Großveranstaltung" geschehen, so "Sky History". Ein UFO wird über die Veranstaltung wie ein "neues Licht im Himmel" erscheinen.

Letzte Großveranstaltung des Jahres

Der Bericht geht weiter: "Ihre Absichten werden ein Rätsel bleiben, aber die Begegnung wird gleichermaßen Schockwellen in der Menschheit und der Wissenschaft auslösen. (...) Ob friedlich oder bedrohlich, die Ankunft von Außerirdischen im Jahr 2025 wird zweifellos ein seismisches Ereignis in der Geschichte sein."

Fast alle großen Sportveranstaltungen sind schon vorüber, wie etwa der Super Bowl, Wimbledon und das Finale der Champions League. Die WM-Auslosung ist eines der letzten Großereignisse dieses Jahres, wie die britische "Daily Mail" berichtet. Sie bringen die Vorhersage mit der Veranstaltung in Verbindung.