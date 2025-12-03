Heidi Klum moderiert die WM-Auslosung

Die FIFA gab neue Details zur WM-Auslosung am Freitag in Washington bekannt.

Heidi Klum (52) wird bei der Auslosung der Endrunde zur Fußball-WM 2026 eine prominente Rolle spielen. Laut Mitteilung der Fifa führt das deutsche Topmodel am Freitag (18.00 Uhr MEZ) in Washington gemeinsam mit dem amerikanischen Comedian und Schauspieler Kevin Hart sowie Danny Ramirez durch das Event.

„Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren“, so Klum, die bereits 2006 in Deutschland bei der WM-Auslosung auf der Bühne stand. „Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften.“

Showprogramm mit internationalen Stars

Auch musikalisch fährt der Weltverband große Namen auf: Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli soll auftreten, ebenso Popikone Robbie Williams, der von Nicole Scherzinger begleitet wird. Nach Abschluss der Ziehung ist zudem ein Auftritt der Band Village People geplant, die das Millionenpublikum mit „Y.M.C.A.“ einheizen soll.

Aus Kreisen des Weißen Hauses verlautete außerdem, dass US-Präsident Donald Trump an dem Anlass teilnehmen will. Zuletzt hatte es Mutmaßungen gegeben, der 79-jährige Republikaner könne im Rahmen der Veranstaltung den neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis erhalten.

Die WM 2026 wird vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Erstmals umfasst die Vorrunde ein Teilnehmerfeld von 48 Nationen. Österreich wird aus Topf 2 gezogen.