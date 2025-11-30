FIFA-Knall: Heimischen Fans droht WM-Fiasko

Ganz Österreich fiebert der WM entgegen, die Spiele könnte dann aber fast niemand live sehen.

Am kommenden Freitag (5.12.) ist es so weit, dann erfährt das ÖFB-Team seine Gegner bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in Nordamerika. Während ganz Österreich dem Fußball-Fest entgegenfiebert, könnte die FIFA den Fans einen Strich durch die Rechnung machen.

Hitze sorgt für Probleme

Schon bei der Klub-WM im Juni dieses Jahres litten viele Spieler an der enormen Hitze. Auch bei der WM bieten viele Stadien nicht einmal genug Schatten, um sich vor den hohen Temperaturen zu schützen. Die FIFA will deshalb nun die Anstoßzeiten anpassen: Laut BBC soll man sich für die Endrunde auf die Anstoßzeiten um 18 Uhr, 21 Uhr, 0 Uhr und 3 Uhr europäischer Zeit festgelegt haben. Der Plan der Fußball-Tüftler dürfte vor allem in Europa für Unmut sorgen.

Enorme Hitze sorgte bei der Klub-WM für Probleme © Getty

Befürchtet wird, dass vor allem kleinere europäische Nationen, zu denen nun auch einmal Österreich gehört, in den Nachtstunden spielen müssen. Sollten Spiele des ÖFB-Teams tatsächlich um 0 oder 3 Uhr angesetzt werden, würden wohl die meisten Fans und vor allem Kinder die heiß ersehnten WM-Spiele verpassen.

Die FIFA hat die Anstoßzeiten bisher noch nicht offiziell bestätigt. Der komplette Spielplan soll am Samstag und damit einen Tag nach der Auslosung veröffentlicht werden.