WM-Hammer: DAS sind unsere wahrscheinlichsten Gegner

Das ÖFB-Team könnte eine spannende, aber auch absolut machbare Gruppe bekommen.

Seit Dienstag ist es offiziell: Österreichs Fußball-Nationalteam wird bei der Auslosung für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada am 5. Dezember (18.00 Uhr) in Washington aus Topf zwei gezogen.

Im besten Topf befinden sich neben den drei Gastgebern auch Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien und Deutschland. Der dritte Topf wird gebildet mit Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien und Südafrika. Für die europäischen Play-off-Kandidaten wie Italien oder Dänemark wurde von der FIFA doch keine neue Setzregel eingeführt, wie zuletzt spekuliert worden war. Sie landen daher nur in Topf vier, wären daher wohl die schwierigste Aufgabe unter den vermeintlich leichtesten Gegnern.

Hammer-Gruppe mit Brasilien

Welche Gegner Österreich zugelost bekommt, ist natürlich völlig offen, aufgrund der Auslosungsregeln (maximal 2 Europäer pro Gruppe etc.) sind manche Optionen allerdings wahrscheinlicher als andere.

Wie ein Dokument, das derzeit im Netz viral geht, zeigt, ist es am wahrscheinlichsten, dass das ÖFB-Team in der Gruppe C landet. Dort würde es für die Rangnick-Elf aus Topf 1 gegen den fünffachen Weltmeister Brasilien gehen. Aus Topf 3 wäre Panama am wahrscheinlichsten, aus Topf 4 Ghana (Curacao und Haiti dürfen nicht in die gleiche Gruppe wie Panama).