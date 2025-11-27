Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
WM-Pokal
© Getty

Auslosung simuliert

WM-Hammer: DAS sind unsere wahrscheinlichsten Gegner

27.11.25, 06:42
Teilen

Das ÖFB-Team könnte eine spannende, aber auch absolut machbare Gruppe bekommen. 

Seit Dienstag ist es offiziell: Österreichs Fußball-Nationalteam wird bei der Auslosung für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada am 5. Dezember (18.00 Uhr) in Washington aus Topf zwei gezogen.

Im besten Topf befinden sich neben den drei Gastgebern auch Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien und Deutschland. Der dritte Topf wird gebildet mit Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien und Südafrika. Für die europäischen Play-off-Kandidaten wie Italien oder Dänemark wurde von der FIFA doch keine neue Setzregel eingeführt, wie zuletzt spekuliert worden war. Sie landen daher nur in Topf vier, wären daher wohl die schwierigste Aufgabe unter den vermeintlich leichtesten Gegnern.

Hammer-Gruppe mit Brasilien

Welche Gegner Österreich zugelost bekommt, ist natürlich völlig offen, aufgrund der Auslosungsregeln (maximal 2 Europäer pro Gruppe etc.) sind manche Optionen allerdings wahrscheinlicher als andere.

WM-Auslosung
© Reddit

Wie ein Dokument, das derzeit im Netz viral geht, zeigt, ist es am wahrscheinlichsten, dass das ÖFB-Team in der Gruppe C landet. Dort würde es für die Rangnick-Elf aus Topf 1 gegen den fünffachen Weltmeister Brasilien gehen. Aus Topf 3 wäre Panama am wahrscheinlichsten, aus Topf 4 Ghana (Curacao und Haiti dürfen nicht in die gleiche Gruppe wie Panama).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden