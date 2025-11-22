Alles zu oe24VIP
Arnautovic
Simulation

Supercomputer: So weit kommt Österreich bei der WM 2026

22.11.25, 09:24
Ein Supercomputer hat bereits jetzt alle 104 WM-Spiele simuliert. 

Ganz Österreich ist im Fußball-Fieber. Zum ersten Mal seit 28 Jahren könnte sich das ÖFB-Team wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren und wird mit großen Hoffnungen im Juni 2026 nach Nordamerika reisen. Aber wie hoch sind Österreichs Chancen wirklich beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko?

Aus gegen Holland

Der britische Wettanbieter Jeffbet hat einen Supercomputer bereits jetzt – zwei Wochen vor der WM-Auslosung – das komplette Turnier simulieren lassen. Die Rangnick-Elf zeigt dabei vor allem in der Gruppenphase auf. Laut Supercomputer gewinnt Österreich dabei gegen Ägypten und den Irak und holt gegen Portugal ein Remis, wodurch man als Gruppenzweiter locker in die K.o.-Phase einzieht.

Dort kommt gegen die Niederlande allerdings das Aus im Sechzehntelfinale.

Supercomputer
Den Titel holt laut Supercomputer übrigens England, mit einem 1:0-Sieg im Finale gegen Portugal. Große Überraschungsmannschaft wird Norwegen, das sensationell ins Halbfinale kommt.

