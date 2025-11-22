Alles zu oe24VIP
Pariasek
© GEPA

Kult-Moderator

ORF-Hammer: Rainer Pariasek macht Knaller-Ansage

22.11.25, 08:11
Teilen

Der Kult-Moderator hat für das neue Jahr große Pläne. 

Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen Sportchef Hannes Aigelsreiter ist Rainer Pariasek wieder öfter im ORF zu sehen. So war der Kult-Moderator nicht nur beim Skiweltcup-Auftakt in Sölden im Einsatz, sondern feierte auch ein Comeback beim ÖFB-Länderspiel auf Zypern.

Für das neue Jahr hat der 61-Jährige große Pläne. Im Gespräch mit Peter Klien von Gute Nacht Österreich verriet Pariasek, dass er mit einem Einsatz bei der WM in Nordamerika rechnet.

"Na jo, wer weiß"

Er habe sich zum zweiten Mal nach 1998 qualifiziert, „da war ich auch schon dabei“, erzählt Pariasek in seiner gewohnt lockeren Art. Klien fragt den Kult-Moderator dann auch direkt: „Sie werden nächstes Jahr fix am Start sein?“ Daraufhin macht der 61-Jährige seinen Fans wohl berechtigte Hoffnung. „Na jo, wer weiß, fix. Das bestimmen ja andere, aber ich sag einmal, ich hab eine leise Hoffnung.“

Die WM könnte für Pariasek nicht das einzige Großereignis im kommenden Jahr sein. Ski-Fans hoffen auch auf einen Einsatz bei den Olympischen Spielen im Februar in Italien.

