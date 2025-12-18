Hammer-Gerücht! Oliver Glasner bleibt in London

Rund um die Zukunft von Oliver Glasner überschlagen sich in den letzten Tagen die Ereignisse. Jetzt ist ein Verbleib des Erfolgs-Trainers in London plötzlich wieder ein Thema.

Als Oliver Glasner im Februar 2024 bei Abstiegs-Kandidat Crystal Palace in der Premier League anheuerte, ahnte noch kein Experte, was für eine unglaubliche Erfolgsstory der 51-Jährige beim Underdog-Verein aus London schreiben wird.

Nachdem er mit Eintracht Frankfurt 2022 sensationell unter seiner Leitung die Europa League gewinnen konnte, war Glasners Mission bei den "Eagles" aus London eine komplett andere. Er sollte einfach nur den Klassenerhalt schaffen. Gut zwei Jahre später ist das ehemalige Ried-Urgestein in aller Munde.

Crystal Palace führte er zum ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Im Sommer holte er mit dem Londoner Traditionsverein erstmals den FA Cup und krönte den Erfolgslauf mit dem Sieg im Supercup gegen Liverpool. Ein Umstand, der auch jede Menge Interesse von internationalen Spitzenklubs weckt.

Gerüchteküche brodelt seit Wochen

Seit Monaten kursiert das Gerücht, dass Glasner den FC Liverpool übernehmen soll, auch Manchester United wird Interesse nachgesagt. Diese Woche wurde bekannt, dass der 51-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag wohl nicht verlängern wird.

Der Erfolgs-Garant soll kritisieren, dass ihm zu wenig Geld für Neuverpflichtungen zur Verfügung stünde, muss allerdings jede Transferperiode schmerzhafte Abgänge von Star-Spielern verkraften. Zu wenig für die mittlerweile hohen Ansprüche des Österreichers.

Allerdings fühlt sich seine Familie in London extrem wohl, Glasners Tochter geht in der britischen Metropole mittlerweile auch in die Schule, dementsprechend will die Familie eigentlich in der Hauptstadt bleiben. Tatsächlich ist ein Verbleib in London jetzt wieder möglich.

Guardiola macht es möglich

Grund dafür könnte niemand Geringerer als ManCity-Star-Coach Pep Guardiola sein. Der Spanier könnte nach dieser Saison seine Erfolgs-Ära im Norden Englands beenden. Auch wenn manche Experten Glasner sogar beim Scheich-Klub ins Spiel bringen, ist dieser Schritt für den sonst so bedacht vorgehenden Glasner zu groß.

© Getty

Dennoch will er den nächsten Sprung in seiner Trainer-Karriere wagen. Übereinstimmenden Meldungen zufolge soll Chelsea-Coach Enzo Maresca als Pep-Nachfolger bereitstehen. Glasner soll in weiterer Folge an die Stamford Bridge wechseln und den sechsfachen englischen Meister und amtierenden Klub-Weltmeister zum ersten Titel seit 2017 führen.

Weiters wäre auch Tottenham eine Option, denen Glasner erst vergangenen Sommer eine Absage erteilt hatte.