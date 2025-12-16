Neues Hammer-Gerücht um Oliver Glasner (51)

Unser Star-Trainer ist weiterhin heiß begehrt.

Spätestens seit dem sensationellen Cup-Triumph mit Crystal Palace ist Oliver Glasner in England in aller Munde. Nachdem der Oberösterreicher zuletzt vor allem mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, macht nun ein neues Gerücht die Runde.



Blues klopfen an

Die englische „Sun“ bringt Glasner mit dem FC Chelsea in Verbindung. Enzo Maresca holte im Sommer mit den Blues zwar die Klub-Weltmeisterschaft, in der aktuellen Premier-League-Saison enttäuscht Chelsea aber erneut und liegt bereits acht Punkte hinter Arsenal.

© Getty

Die Klub-Bosse sollen sich deshalb bereits mit einem neuen Trainer beschäftigen. Glasner sei „einer der besten Trainer Europas“, schreibt die Sun und traut dem Österreicher damit auch den Sprung zu Chelsea zu. Neben dem Österreicher gelten aber auch Andoni Iraola (Bournemouth) und Vereins-Legende Frank Lampard (Coventry City) als mögliche Kandidaten.

Glasners Vertrag bei Crystal Palace läuft im Sommer aus. Der nächste Karriereschritt scheint nur logisch.