Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Oliver Glasner
© Getty

Premier League

Neues Hammer-Gerücht um Oliver Glasner (51)

16.12.25, 06:00
Teilen

Unser Star-Trainer ist weiterhin heiß begehrt. 

Spätestens seit dem sensationellen Cup-Triumph mit Crystal Palace ist Oliver Glasner in England in aller Munde. Nachdem der Oberösterreicher zuletzt vor allem mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, macht nun ein neues Gerücht die Runde.


Blues klopfen an

Die englische „Sun“ bringt Glasner mit dem FC Chelsea in Verbindung. Enzo Maresca holte im Sommer mit den Blues zwar die Klub-Weltmeisterschaft, in der aktuellen Premier-League-Saison enttäuscht Chelsea aber erneut und liegt bereits acht Punkte hinter Arsenal.

Maresca
© Getty

Die Klub-Bosse sollen sich deshalb bereits mit einem neuen Trainer beschäftigen. Glasner sei „einer der besten Trainer Europas“, schreibt die Sun und traut dem Österreicher damit auch den Sprung zu Chelsea zu. Neben dem Österreicher gelten aber auch Andoni Iraola (Bournemouth) und Vereins-Legende Frank Lampard (Coventry City) als mögliche Kandidaten.

Glasners Vertrag bei Crystal Palace läuft im Sommer aus. Der nächste Karriereschritt scheint nur logisch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden