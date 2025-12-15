Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
vonn
© gepa

Erfolgsgeheimnis

Flying Bulls helfen Vonn beim Regenerieren

15.12.25, 19:43 | Aktualisiert: 15.12.25, 21:07
Teilen

Unglaublich, wie Lindsey Vonn beim Comeback als 41-Jährige und x PR-Terminen kräftemäßig über die Runden kommt? Die Flying Bulls helfen ihre dabei.

Letzten Freitag zertrümmerte die Speed-Spezialistin mit 41 Jahren und 55 Tagen den Alters-Siegrekord im Weltcup und legte am Samstag mit Platz 2 hinter der Deutschen Emma Aicher nach. Damit kommt die 83-fache Weltcupsiegerin im Roten Trikot der Abfahrts-Führenden nach Val d‘Isère, wo es für die Speed-Damen mit Abfahrt (Samstag, 10.30) und Super-G (Sonntag, 11 Uhr) weitergeht.

Mit den Flying Bulls in den Hangar-7

Dazwischen machte Vonn einen Abstecher nach Salzburg, wo sie am Montag mit ihrem „Supercoach“ Aksel Lund Svindal Stargast bei der Jahresabschluss-Gala im Hangar-7 war. Um der zurzeit weltweit gefragtesten Wintersportlerin An- und Abreisestrapazen zu ersparen, schickte Sponsor Red Bull die Flying Bulls nach St. Moritz. Bereits am Sonntag wurde Lindsey in Salzburg eingeflogen.

Am Montag absolvierte Vonn im Livestyle-Hotel Gerl Kondi- und Krafteinheiten, dinierte im Hangar-7-Restaurant Ikarus, ehe sie am Dienstag von den Flying Bulls nach Val d‘Isère weitergeflogen wird.

Vonn
© ServusTV / Manuel Seeger

Dann gilt ihre volle Konzentration der dritten Saison-Abfahrt am Samstag, wo sie ihre Gesamtführung ausbauen will. Aktuell beträgt Vonns Vorsprung auf Emma Aicher, Siegerin der zweiten St.-Moritz-Abfahrt, 35 Punkte. ÖSV-Shootingstar Magdalena Egger, die Sensations-Zweite hinter Vonn beim Abfahrts-Auftakt am Freitag, hat 64 Punkte Rückstand auf die US-Speedqueen.

Nach Olympia Jagd auf Abfahrtskugel Nr. 9

Wie oe24 bereits berichtete, hat Vonn nach dem sensationellen Start in die Olympiasaison ihre ursprünglichen Pläne für ihre letzte Weltcup-Saison über den Haufen geworfen. Eigentlich wollte sie mit den Olympia-Rennen im Februar ihre Karriere beenden. Jetzt fährt sie bis zum Schluss. Ihr letztes Ziel ist die Abfahrtsweltcup-Kugel Nummer 9.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden