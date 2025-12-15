Flying Bulls helfen Vonn beim Regenerieren

Unglaublich, wie Lindsey Vonn beim Comeback als 41-Jährige und x PR-Terminen kräftemäßig über die Runden kommt? Die Flying Bulls helfen ihre dabei.

Letzten Freitag zertrümmerte die Speed-Spezialistin mit 41 Jahren und 55 Tagen den Alters-Siegrekord im Weltcup und legte am Samstag mit Platz 2 hinter der Deutschen Emma Aicher nach. Damit kommt die 83-fache Weltcupsiegerin im Roten Trikot der Abfahrts-Führenden nach Val d‘Isère, wo es für die Speed-Damen mit Abfahrt (Samstag, 10.30) und Super-G (Sonntag, 11 Uhr) weitergeht.

Mit den Flying Bulls in den Hangar-7

Dazwischen machte Vonn einen Abstecher nach Salzburg, wo sie am Montag mit ihrem „Supercoach“ Aksel Lund Svindal Stargast bei der Jahresabschluss-Gala im Hangar-7 war. Um der zurzeit weltweit gefragtesten Wintersportlerin An- und Abreisestrapazen zu ersparen, schickte Sponsor Red Bull die Flying Bulls nach St. Moritz. Bereits am Sonntag wurde Lindsey in Salzburg eingeflogen.

Am Montag absolvierte Vonn im Livestyle-Hotel Gerl Kondi- und Krafteinheiten, dinierte im Hangar-7-Restaurant Ikarus, ehe sie am Dienstag von den Flying Bulls nach Val d‘Isère weitergeflogen wird.

© ServusTV / Manuel Seeger

Dann gilt ihre volle Konzentration der dritten Saison-Abfahrt am Samstag, wo sie ihre Gesamtführung ausbauen will. Aktuell beträgt Vonns Vorsprung auf Emma Aicher, Siegerin der zweiten St.-Moritz-Abfahrt, 35 Punkte. ÖSV-Shootingstar Magdalena Egger, die Sensations-Zweite hinter Vonn beim Abfahrts-Auftakt am Freitag, hat 64 Punkte Rückstand auf die US-Speedqueen.

Nach Olympia Jagd auf Abfahrtskugel Nr. 9

Wie oe24 bereits berichtete, hat Vonn nach dem sensationellen Start in die Olympiasaison ihre ursprünglichen Pläne für ihre letzte Weltcup-Saison über den Haufen geworfen. Eigentlich wollte sie mit den Olympia-Rennen im Februar ihre Karriere beenden. Jetzt fährt sie bis zum Schluss. Ihr letztes Ziel ist die Abfahrtsweltcup-Kugel Nummer 9.