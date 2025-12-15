Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Rainer Pariasek
Im ORF

Pariasek-Hammer kurz vor Weihnachten

15.12.25, 19:15
Das wird wohl die meisten Ski-Fans freuen. 

Viele Sport-Fans befürchteten bereits, dass sie künftig fast vollständig auf Kult-Moderator Rainer Pariasek verzichten müssen. Nachdem aber Hannes Aigelsreiter den Machtkampf verloren hat und als Sportchef gehen musste, scheint Pariasek im ORF wieder eine größere Rolle zu spielen.

Traditions-Rennen

So durfte der 61-Jährige etwa wieder ein Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft moderieren und war auch bei den Weltcup-Rennen in Sölden und Beaver Creek im Einsatz. Wenige Tage vor Weihnachten dürfen sich die heimischen Ski-Fans auch über Pariaseks Expertise in Gröden freuen.

Rainer Pariasek
Abfahrt und Super-G auf der Saslong gelten als echte Traditionsrennen - Pariasek wird dabei live aus Südtirol berichten. Zum ersten Mal in diesem Winter ist auch Armin Assinger als Co-Kommentator im Einsatz.

Damit hat Pariasek wohl auch gute Chancen, bei den beiden Großevents im kommenden Jahr (Olympische Spiele und Fußball-WM) eine tragende Rolle in der ORF-Berichterstattung zu spielen. Details wurden vom Sender aber noch nicht vorgestellt.

