ORF-Lachnummer: Pariaseks „cwazy oida“ erobert das Netz

Ganz Fußball-Österreich feiert unsere WM-Helden! Und mittendrin der ORF, der am Tag nach der rot-weiß-roten magischen Nacht kurzerhand das Programm umwarf und eine Sondersendung ins Rampenlicht stellte – in der vor allem Star-Moderator Rainer Pariasek für den Lacher des Abends sorgte.

Mit einem nervenaufreibenden 1:1 gegen Bosnien hat sich das ÖFB-Team erstmals seit unglaublichen 28 Jahren wieder ein WM-Ticket gesichert. Ganz Österreich im Freudentaumel – und auch der ORF schaltete blitzartig in Party-Modus. Statt regulärem Programm servierte ORF 1 am Mittwoch um 20.15 Uhr die Sondersendung „Fußball-WM 2026 – Wir kommen!“, live und on demand auf ORF ON.

Dort wurde noch einmal nacherzählt, was sich seit dem Schlusspfiff im Ernst-Happel-Stadion abgespielt hatte: Jubel, Tränen, Bierduschen – und das alles garniert mit Stars wie ÖFB-Präsident Josef Pröll, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck, die gemeinsam auf die durchfeierte Nacht zurückblickten. Dazu exklusive Spielerreaktionen, die die Euphorie nur weiter anheizten.

»Das cwazy oida«

Doch der Moment, über den am Ende alle sprachen, gehörte Rainer Pariasek. Der ORF-Starmoderator verstand es einmal mehr, mit einem einzigen Satz das Internet zum Glühen zu bringen. Als er Prohaska nach der Bedeutung des Siegertransparents fragte, passierte es: „Das cwazy, oida – weißt du, was das bedeutet, Herbert?“ Ein Satz, der binnen Sekunden zur Pointe des Abends wurde – und online sofort viral ging.

Gemeint war natürlich das Transparent des Teams, angelehnt an das Jugendwort 2025: „WM 2026! Das crazy, oida.“ Doch Pariaseks Version – „cwazy“ – eröffnete der Instagram-Kommentarspalte ein wahres Schlaraffenland an Schmäh und Kreativität. Und weil es die ÖFB-Fans einfach draufhaben, wurde auch eine alte Pariasek-Perle wieder hervorgekramt: Sein legendärer Versprecher von der Gruppenauslosung zur Heim-Euro 2008. „Wuassia, Fuance – what a gwoup.“

Ein echter Pariasek-Leckerbissen !