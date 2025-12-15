Marktwert-Update: U17-Helden Weinhandl & Moser knacken die Millionen

Das neueste Marktwert-Update der 2. Liga steht ganz im Zeichen der rot-weiß-roten U17-WM-Helden – und sorgt für eine echte Millionen-Explosion. Gleich zwei Teenager aus den Zweitmannschaften durchbrechen dabei die magische 1-Million-Euro-Marke.

Allen voran Luca Weinhandl von Sturm Graz II. Der erst 16-jährige Mittelfeldspieler war im Herbst bei den Jung-Blackies gesetzt und durfte sogar bereits Bundesliga-Luft beim Meister schnuppern. Sein großer Auftritt folgte im November bei der U17-WM in Katar: Der 2009 geborene Steirer stellte dort nicht nur sein enormes Potenzial unter Beweis, sondern marschierte mit dem ÖFB-Team bis ins Finale. Die Belohnung: Zwar nicht die WM-Krone – die ging nach einer knappen 0:1-Niederlage an Portugal –, dafür aber ein Marktwert-Sprung von 600.000 auf 1.000.000 Euro.

Torschützenkönig wird "Millionär"

Ebenfalls neu im Millionenklub ist Johannes Moser (FC Liefering). Der 17-jährige Kärntner war nicht nur Stammspieler in der 2. Liga, sondern auch der Star der U17-WM. Mit acht Toren in acht Spielen sicherte er sich die Torjägerkrone und spielte sich damit ins internationale Schaufenster. Kein Wunder, dass bereits Klubs wie Bayern München oder Hoffenheim angeklopft haben sollen. Laut transfermarkt.at schoss sein Marktwert von 300.000 auf 1.000.000 Euro nach oben.

Mendes macht Minus

Doch damit nicht genug: Auch Oliver Lukic profitiert vom starken Herbst. Der kroatische Mittelfeldspieler erhielt zuletzt wieder Chancen bei den Profis von Red Bull Salzburg und steigt folgerichtig von 800.000 auf 1.000.000 Euro. Nicht nur Aufwertungen prägten das Update. Douglas Mendes, bislang wertvollster Spieler der Liga, musste einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Der brasilianische Verteidiger konnte nach seiner Rückkehr aus Brasilien weder in der Bundesliga noch in der 2. Liga überzeugen und wird nun nur noch mit 1,2 Millionen Euro geführt (zuvor 2 Millionen).

Fazit: Die Zukunft der 2. Liga trägt rot-weiß-rot – und vor allem das Siegel der U17-WM-Helden. Jung, mutig und schon jetzt richtig viel wert.