Name enthüllt: SO heißt das neue Formel-1-Team

Die Formel 1 wird in der Saison 2026 ordentlich umgekrempelt, und die ersten Schritte dieser aufregenden Neuerungen beginnen bereits im Januar mit den Tests der neuen Autos. Und: es gibt einen neuen Namen.

Ein riesiges Thema für 2026 ist natürlich der Einstieg von Cadillac als neues Team und die Übernahme des Sauber-Rennstalls durch Audi. Audi hat jetzt den Namen des neuen Teams bekanntgegeben: Das „Audi Revolut F1 Team“.

Der deutsche Autohersteller geht damit ein großes Abenteuer in der Formel 1 an. Für das Team werden Nico Hülkenberg (38) und Gabriel Bortoleto (21) als Fahrer antreten – eine interessante Mischung aus Erfahrung und jungem Talent.

Neues Team-Design

Audi hat auch das Design der neuen Autos und das Team-Logo vorgestellt: die vier Audi-Ringe bleiben das zentrale Markenzeichen, das auf dem Rennwagen prominent platziert wird.

Die Teamfarben sind eine Mischung aus Titanium, Carbon-Schwarz und Audi-Rot – allesamt kräftige und futuristische Töne, die das Team mit Kraft und Modernität verbinden sollen. Die finale Lackierung des Autos wird am 20. Januar in Berlin präsentiert – Fans dürfen sich also auf ein großes Event freuen!

© AUDI AG

Technische Neuerungen

Aber nicht nur das Team, auch die Autos selbst erfahren bedeutende Veränderungen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Stärkerer Elektroanteil: Der Verbrennungsmotor wird von 750 PS auf 540 PS reduziert, dafür wird die Batterie auf 480 PS aufgerüstet – mehr Leistung durch Elektrifizierung!

Der Verbrennungsmotor wird von 750 PS auf 540 PS reduziert, dafür wird die Batterie auf 480 PS aufgerüstet – mehr Leistung durch Elektrifizierung! Nachhaltigkeit: Die Motoren müssen künftig zu 100 % nachhaltigen Kraftstoff verwenden. Die Effizienz wird durch eine verbesserte Aerodynamik und eine Reduzierung des Verbrennungsmotors um 15 bis 20 % gesteigert. Zudem wird die Energie beim Bremsen doppelt so effektiv gewonnen.

Veränderte Fahrzeuggrößen: Die Autos werden schmaler und kürzer. Die Breite schrumpft von 200 auf 190 cm, der Radstand von 360 auf 340 cm. Das sorgt für mehr Wendigkeit und höhere Kurvengeschwindigkeiten.

Gewichtsreduktion: Die Fahrzeuge verlieren satte 30 Kilo. Von jetzt 798 Kilo auf maximal 768 Kilo – was den Wagen agiler und schneller machen dürfte.

Der Saisonstart

Die Saison beginnt offiziell am 8. März 2026 mit dem Rennen in Melbourne (Australien), aber bevor es losgeht, steht noch der Test in Barcelona vom 26. Januar bis 30. Januar an. Dabei haben die Teams jeweils drei Tage Zeit, um die neuen Fahrzeuge zu testen und sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Ausblick

Die kommende Saison wird nicht nur spannend wegen des neuen Team-Einstiegs und der technischen Innovationen, sondern auch aufgrund der neuen Fahrerpaarungen und der veränderten Dynamik zwischen den Teams. Die Audi Revolut F1 Team-Einführung wird ein echtes Highlight, und auch die Veränderungen in der Technik – wie der deutlich höhere Elektroanteil – könnten die Strategie der Teams und das Rennen selbst drastisch verändern. Es ist also viel zu erwarten in der Formel-1-Saison 2026!