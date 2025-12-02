Alles zu oe24VIP
Schulbus krachte gegen Auto: 66-Jährige verletzt
Spital

02.12.25, 11:01
Die Autofahrerin wurde verletzt. Die Kinder im Bus sowie die Busfahrerin kamen mit einem Schock davon.

. Zu dem Horror-Crash kam es am Montag in Neufelden (Bezirk Rohrbach). Eine 35-Jährige lenkte gegen 13 Uhr auf der B127 den Schultransporter Richtung Neufelden.

Dabei übersah sie laut Polizei ein von links kommendes Auto, das von einer 66-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach gelenkt wurde. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch es zur Kollision mit dem Schulbus kam.

Bei dem Unfall wurde die 66-Jährige verletzt und musste mit der Rettung ins Klinikum Rohrbach gebracht werden. Die 35-jährige Fahrerin des Schultransporters sowie die mitfahrenden Kinder blieben unverletzt.

