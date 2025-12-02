Alles zu oe24VIP
Frau lockte Burschen (17) in Wohnsiedlung: Maskierte raubten ihn aus
© GettyImages dardespot (SYMBOLFOTO)

Alarmfahndung

Frau lockte Burschen (17) in Wohnsiedlung: Maskierte raubten ihn aus

02.12.25, 09:34 | Aktualisiert: 02.12.25, 11:18
Eine Frau lockte den Jugendlichen in den Hinterhalt: Die verdächtigen Männer sind weiter flüchtig.

Kärnten. Die wilden Szenen spielten sich am Montag in Althofen im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan ab. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde von Unbekannten in einen Hinterhalt gelockt und ausgeraubt.

Wie die Polizei berichtete, wurde der Bursche von einer Frau zu einem abendlichen Treffen in einer Wohnsiedlung überredet. Dort kamen plötzlich zwei maskierte Männer mit Baseballschlägern hinzu und attackierten den 17-Jährigen. Erst als er ihnen eine geringe Menge Bargeld überließ, gelang ihm die Flucht.

Der verletzte 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Friesach eingeliefert. Die Polizei fahndete mit mehreren Einheiten sowie dem Polizeihubschrauber "Libelle Alpha" nach den Tätern. Die Verdächtigen waren zunächst aber weiter flüchtig. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

