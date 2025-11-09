Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
faust

Gegen Russen

Rauferei vor Lokal in Kärnten endete mit drei Verletzten

09.11.25, 11:56 | Aktualisiert: 09.11.25, 16:40
Teilen

30-Jähriger und 32-Jähriger gerieten sich in die Haare - 27-Jähriger wollte Streit schlichten und wurde auch verletzt

Mit drei Verletzten hat in der Nacht auf Sonntag eine Rauferei vor einem Lokal in Wolfsberg geendet. Ein 30-jähriger russischer Staatsangehöriger und ein 32-jähriger Mann aus Kärnten gerieten aneinander. Der eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden stark alkoholisierten Männern. Als ein 27-jähriger Wolfsberger die beiden beruhigen wollte, wurde er auch verletzt, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mitteilte.

Die Rauferei zwischen den beiden Männern war kurz nach Mitternacht vor dem Lokal im Gange. Auch nachdem die Polizei einschritt, attackierte der 30-Jährige weiterhin den Älteren mit Faustschlägen ins Gesicht. Er wurde daraufhin festgenommen. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, die anderen beiden mit dem Umbringen zu drohen. Er wurde zuerst ins Polizeianhaltezentrum und von dort auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Alle Verletzten lehnten die Behandlung durch einen Rettungsdienst ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden