Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
graz A2
© apa

Verkehrsinfo

Brücke wird abgerissen: A2 bei Graz bleibt gesperrt

06.12.25, 13:21
Teilen

Ab 20.00 Uhr in Fahrtrichtung Klagenfurt. 

Die Südautobahn A2 bei Graz wird in Fahrtrichtung Klagenfurt ab Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagfrüh gesperrt.

Abbrucharbeiten der Asfinag 

Grund sind Abbrucharbeiten der Asfinag an der alten Murbrücke. Wie der Autobahnbetreiber mitteilte, wurde die neue Brücke schneller als geplant fertiggestellt. In der Nacht wird nun die alte Brücke mit drei riesigen Kränen von den Pfeilern gehoben und mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert.

Seit wenigen Tagen fertig 

Auf einem nahen, aufgelassenen Parkplatz wird sie dann in kleine Teile zerlegt. Die neu errichtete Brücke ist seit wenigen Tagen fertig und bereits unter Verkehr. Nach der Demontage der alten Brücke werden dort neue Pfeiler errichtet. Dann soll die südliche Brücke mit hydraulischen Pressen auf die neuen Pfeiler gehoben werden. Der sogenannte Querverschub soll im Juni 2026 erfolgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden