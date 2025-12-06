Brücke wird abgerissen: A2 bei Graz bleibt gesperrt

Ab 20.00 Uhr in Fahrtrichtung Klagenfurt.

Die Südautobahn A2 bei Graz wird in Fahrtrichtung Klagenfurt ab Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagfrüh gesperrt.

Abbrucharbeiten der Asfinag

Grund sind Abbrucharbeiten der Asfinag an der alten Murbrücke. Wie der Autobahnbetreiber mitteilte, wurde die neue Brücke schneller als geplant fertiggestellt. In der Nacht wird nun die alte Brücke mit drei riesigen Kränen von den Pfeilern gehoben und mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert.

Seit wenigen Tagen fertig

Auf einem nahen, aufgelassenen Parkplatz wird sie dann in kleine Teile zerlegt. Die neu errichtete Brücke ist seit wenigen Tagen fertig und bereits unter Verkehr. Nach der Demontage der alten Brücke werden dort neue Pfeiler errichtet. Dann soll die südliche Brücke mit hydraulischen Pressen auf die neuen Pfeiler gehoben werden. Der sogenannte Querverschub soll im Juni 2026 erfolgen.